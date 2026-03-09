Yerli ve Milli Yatırımlar Modern Pentatlona Destek - Son Dakika
Yerli ve Milli Yatırımlar Modern Pentatlona Destek
09.03.2026 23:00
Federasyon başkanı Aydın, sporcuları desteklemek için yerli yatırımlar yaptıklarını açıkladı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, yerli ve milli altyapı yatırımlarıyla sporcularını geliştirmek istediklerini söyledi.

Aydın, Keçiören ilçesinde bir kafede düzenlenen iftar programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programa, federasyon başkanı Aydın'ın yanı sıra, Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şube Başkanı Murat Tarhan, eski para masa tenisi sporcusu Nesim Turan ve basın mensupları katıldı.

Burada konuşan Aydın, altyapıdaki sporcuları önemli yatırımlar yaparak desteklemek istediklerini söyleyerek, "Sporcuların kullanabileceği yerli ve milli 'lasergun' tabancamızı yaptık ve dağıttık. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye genelinde 600 çocuğumuza yerli ve milli silahımızı dağıtmış bulunuyoruz. Bunun yanında yerli ve milli eskrim sinyalizasyon sistemi yaptık. İstediğiniz yerde eskrim sinyalizasyon cihazıyla eskrim yapabiliyorsunuz. İnşallah daha da öteye gideceğiz. Yerli ve milli hedef sistemimizi yapacağız ve sporcularımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu.

-Modern pentatlonun yeni 'survivor' branşı

Serhat Aydın, modern pentatlondan binicilik branşının çıkarıldığını hatırlatarak yerine geçen engel parkuru (obstacle) hakkında ise, "Binicilik branşının çıkmasından sonra engel parkuru yani 'obstacle' dediğimiz ama insanların daha kolay anlayabileceği 'survivor' branşı modern pentatlon ailesine katıldı. Bunun üzerine Türkiye'de tabana yayılmayı desteklemek için 24 ilimize engel parkuru kurduk." şeklinde konuştu.

Modern pentatlonda 2025 yılı içerisinde ilk kez 5 branşın gerçekleştirildiği tesisi hizmete soktuklarını vurgulayan Aydın, "Bu tesisimiz Etimesgut'taki Eryaman Stadı'nın içerisinde bulunan bireysel antrenman sahalarının olduğu bölgede. Orada bir yüzme havuzumuz, koşu-atış alanımız, bireysel salonlar içerisinde engel parkurumuz, onun tekrar içerisinde de bir eskrim salonu var. Yani modern pentatlonun 5 branşının Türkiye'de bütüncül olarak yapılabildiği ilk tesisi 2025 yılında açmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

-Uluslararası kota hedefi

İstanbul'da 3-9 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Büyükler Şampiyonası'nın 2027 yılında yapılacak Avrupa Oyunları'nın bir provası olacağını söyleyen Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Modern pentatlonda 8 erkek, 8 kadın olimpiyat kotası var. Ancak her ülkeden birer sporcu kota alabiliyor. İnşallah biz analizlerimizi, antrenman metodolojimizi Avrupa Oyunları'nda birer kotayı almak üzerine kurgulamış durumdayız. Allah izin verirse Avrupa Oyunları'nda kotamızı alacağız. Daha sonraki süreçte de geriye kalan bir kadın, bir erkek kotasını da 2028 yılındaki yarışlardan almayı planlıyoruz. ve 4 kotayla Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na gitmeyi planlıyoruz."???????"

Programın sonunda Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, TSYD Ankara Şube Başkanı Murat Tarhan'a plaket verdi.

Kaynak: AA

