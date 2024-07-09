Yeşil Çivril Belediyespor\'da Şeref Emre Özdemir yeni sezon için takımda kalacak

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Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Yeşil Çivril Belediyespor'da forma giyen ve iyi bir sezon geçiren genç yetenek Şeref Emre Özdemir yeni sezon için de yeşil beyazlı takımda kalacağını açıkladı.

Yeşilköyspor alt yapısında yetişen, sol açık veya forvet arkası oynayan 2004 doğumlu genç yetenek Şeref Emre Özdemir, 2024-2025 sezonunda da Yeşil Çivril Belediyespor forması giyeceğini açıkladı. Sırasıyla Yeşilköyspor, Timsahgücüspor, Denizligücüspor, Denizli İdmanyurdu Gürellerspor ve Yeşil Çivril Belediyespor formaları giyen genç yetenek, yeni sezonda da Çivril'in başarısı için mücadele edeceğini söyledi.

Kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan başarılı futbolcu, başarılı bir sezonu geride bıraktıklarına dikkat çekerek "İnşallah yeni sezonda yeni hedeflerimiz olacak. Çok daha iyi bir Yeşil Çivril Belediyespor saha da olacak. Bende takımımın başarısı için elimden gelen gayreti göstereceğim. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim" dedi. - DENİZLİ