Yeşil Çivril Belediyespor'da Şeref Emre Özdemir yeni sezon için takımda kalacak - Son Dakika
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Spor

Yeşil Çivril Belediyespor'da Şeref Emre Özdemir yeni sezon için takımda kalacak

Yeşil Çivril Belediyespor\'da Şeref Emre Özdemir yeni sezon için takımda kalacak

Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Yeşil Çivril Belediyespor'da forma giyen genç yetenek Şeref Emre Özdemir, yeni sezon için de takımda kalacağını açıkladı. Özdemir, Çivril'in başarısı için mücadele edeceğini belirtti.

09.07.2024 13:31  Güncelleme: 13:32
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Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Yeşil Çivril Belediyespor'da forma giyen ve iyi bir sezon geçiren genç yetenek Şeref Emre Özdemir yeni sezon için de yeşil beyazlı takımda kalacağını açıkladı.

Yeşilköyspor alt yapısında yetişen, sol açık veya forvet arkası oynayan 2004 doğumlu genç yetenek Şeref Emre Özdemir, 2024-2025 sezonunda da Yeşil Çivril Belediyespor forması giyeceğini açıkladı. Sırasıyla Yeşilköyspor, Timsahgücüspor, Denizligücüspor, Denizli İdmanyurdu Gürellerspor ve Yeşil Çivril Belediyespor formaları giyen genç yetenek, yeni sezonda da Çivril'in başarısı için mücadele edeceğini söyledi.

Kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan başarılı futbolcu, başarılı bir sezonu geride bıraktıklarına dikkat çekerek "İnşallah yeni sezonda yeni hedeflerimiz olacak. Çok daha iyi bir Yeşil Çivril Belediyespor saha da olacak. Bende takımımın başarısı için elimden gelen gayreti göstereceğim. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Emre Özdemir, Çivril, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeşil Çivril Belediyespor'da Şeref Emre Özdemir yeni sezon için takımda kalacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeşil Çivril Belediyespor'da Şeref Emre Özdemir yeni sezon için takımda kalacak - Son Dakika
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