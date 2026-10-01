Yeşil Çivril Belediyespor ve Çal Belediyespor, 12. Grup'ta Denizli'yi temsil edecek - Son Dakika
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Yeşil Çivril Belediyespor ve Çal Belediyespor, 12. Grup'ta Denizli'yi temsil edecek

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Yeşil Çivril Belediyespor ve Çal Belediyespor, 12. Grup\'ta Denizli\'yi temsil edecek
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Profesyonelliğe Geçiş Ligi 12. Grup'ta yeni sezon takımları belirlendi. Denizli, Yeşil Çivril Belediyespor ve Çal Belediyespor ile bu grupta yer alarak profesyonelliğe geçiş mücadelesi verecek.

Denizli, Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde Yeşil Çivril Belediyespor ve Çal Belediyespor takımlarıyla temsil edilecek.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi 12. Grup'ta yeni sezonda yer alacak takımlar belirlendi. Denizli temsilcileri Yeşil Çivril Belediyespor ve Çal Belediyespor, profesyonelliğe geçiş mücadelesinde 12. Grup'ta sahaya çıkacak.

12. Grup'ta yer alan takımlar ve temsil ettikleri iller şu şekilde sıralandı:

Denizli: Yeşil Çivril Belediyespor, Çal Belediyespor

Afyonkarahisar: 1923 Afyonkarahisarspor Kulübü, Çakırözü Spor Kulübü

Antalya: Gazipaşa Belediyespor, Korkuteli Belediyespor, Manavgat Belediyespor

Isparta: Keçiborlu Belediyespor

Konya: 1922 Seydişehir Bulanbaylar Spor Kulübü, Kuluşah Yem Kulu Belediye Spor Kulübü, Mamakbaş Ereğli Belediyespor

Muğla: Turgutreis Spor

Kaynak: İHA
DenizliÇivrilSporÇalSon Dakika

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