Yeşil Yalova FK, Yeni Çanspor'u 3-0 ile Geçti - Son Dakika
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Yeşil Yalova FK, Yeni Çanspor'u 3-0 ile Geçti

Yeşil Yalova FK, Yeni Çanspor\'u 3-0 ile Geçti

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında Yeşil Yalova FK, Çanakkale temsilcisi Yeni Çanspor'u 3-0'lık skorla yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

11.09.2024 17:53
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Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında Yeşil Yalova FK, Çanakkale temsilcisi Yeni Çanspor'u 3-0'lık skorla yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında Yeşil Yalova FK, Çanakkale temsilcisi Yeni Çanspor'u Yalova Atatürk Stadyumu'nda ağırladı. 11 Eylül Çarşamba günü oynanan karşılaşmada, Yalova ekibi rakibini 3-0'lık bir skorla mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Maça hızlı başlayan Yeşil Yalova FK, baskılı oyunuyla rakibini zorladı. 20. dakikada Ramazan Aydın'ın şık kafa vuruşuyla skoru 1-0'a getiren ev sahibi ekip, ilk yarıyı bu üstünlükle kapattı. Aydın'ın golü, takımın oyuna olan hakimiyetini daha da arttırdı. İkinci yarıya da aynı tempoyla çıkan Yeşil Yalova FK, baskısını sürdürdü ve 74. dakikada Umut Kıral'ın 25 metre mesafeden attığı muhteşem golle farkı 2'ye çıkardı.

Maçın son dakikalarında Yeşil Yalova FK'nın kontra atak şansını değerlendirmesiyle 90. dakikada Arif Arslan'ın kontra ataktan bulduğu golle skor 3-0'a geldi. Yeşil Yalova FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yeşil Yalova FK, Yeni Çanspor'u 3-0 ile Geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeşil Yalova FK, Yeni Çanspor'u 3-0 ile Geçti - Son Dakika
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