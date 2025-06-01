YEŞİLAY'ın Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle düzenlediği 'Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu' nun 12'ncisi İstanbul'da yapıldı. Tur Sarayburnu'ndan başlayarak Dolmabahçe'ye kadar devam etti. Buradan başlangıç noktasına geri dönen bisikletseverler turu Sarayburnu'nda noktaladı. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Bisikletli pedallı yaşam bizi sağlıklı yaşamak noktasında çok cesaretlendirecek, çok güçlendirecek. O yüzden biz yıl boyunca 1 hafta Tarihi Yarımada'da, 1 hafta Bostancı'da, İstanbul'da düzenli olarak bisiklet turu yapıyoruz ama senede bir defa bütün Türkiye'de 81 ilimizde aynı gün geleneksel bisiklet turumuzu gerçekleştirmiş oluyoruz."dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun iş birliğiyle Türkiye'nin tüm şehirlerinde eş zamanlı düzenlenen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, bisikletseverleri biraraya getirdi.Spor yaparak bağımlılıkla mücadelenin önemini vurgulamak ve sporu daha geniş kitlelere yaymak için yıl boyunca bisiklet turları düzenleyen Yeşilay, bu yıl 12'ncisini düzenlediği Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu İstanbul'da yapıldı. Tarihi Yarımada'da düzenlenen tura bisikletseverler yoğun ilgi gösterdi. Sarayburnu'nda toplanan bisiklet severler, start verilmesinin ardından Galata Köprüsü'nden geçerek Dolmabahçe Sarayı önüne geldi. Dolmabahöe Sarayı önünden geçen bisikletseverler yeniden Sarayburnu'na döndü.

'BİSİKLETLİ YAŞAM SAĞLIKLI YAŞAM NOKTASINDA BİZİ GÜÇLENDİRECEK'

12'nci Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu öncesinde açıklama yapan Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç "Geleneksel Yeşilay Bisiklet turumuzu yapıyoruz. Yeşilay'ın marka haline gelmiş faaliyetlerinden bir tanesi bisiklet turumuz. Bütün bağımlılıklardan uzak, sağlıklı yaşamın öncüsü olma rolünü Yeşilayımız bütün gücüyle, kuvvetiyle devam ettiriyor. Bisiklet de sporun, sağlıklı yaşama ne kadar etkili olduğunu gösterme anlamında bizim için çok önemli araçlardan bir tanesi. Bisikletli pedallı yaşam bizi sağlıklı yaşamak noktasında çok cesaretlendirecek, çok güçlendirecek. O yüzden biz yıl boyunca 1 hafta Tarihi Yarımada'da, 1 hafta Bostancı'da, İstanbul'da düzenli olarak bisiklet turu yapıyoruz ama senede bir defa bütün Türkiye'de 81 ilimizde aynı gün geleneksel bisiklet turumuzu gerçekleştirmiş oluyoruz. Bugün de İstanbul'da binlerce, 81 ilimizde on binlerce bisikletlimizle beraber turlar yapacağız. Sağlıklı yaşamın hepimiz için ne kadar önemli olduğunu ifade etmiş olacağız. Böylelikle hem sağlıklı yaşamla alakalı mesaj vermek istiyoruz. Yeşilay bağlamında da şunun altını çizmek istiyoruz, bir insan ancak bağımsız yaşayarak mutlu olabilir. Ancak bağımsız yaşayarak sağlıklı olabilir. Bütün bağımlılıklardan uzak olmanın yolu sanattan, spordan, sosyal ilişkilerimizden geçer. O yüzden hayatınıza ne kadar renk katarsak sporla, sanatla, sosyal ilişkilerimizle o kadar bağımlılıklardan uzak, güçlü, mutlu, huzurlu, umutlu bir hayat yaşamış olacağız. O yüzden de sporu özellikle de bisikleti bu yolda önemli bir imkan olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından başlangıç düdüğüyle bisiklet turuna katılanlar Sarayburnu'ndan Karaköy istikametine hareket etti. Buradan Dolmabahçe'ye kadar devam eden katılımcılar, bu noktadan geri dönerek Sarayburnu'nda bisiklet turunu noktaladı