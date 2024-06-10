Yeşilay Büyükler Tenis Turnuvası Ankara'da Başladı - Son Dakika
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Yeşilay Büyükler Tenis Turnuvası Ankara'da Başladı

Yeşilay Büyükler Tenis Turnuvası Ankara\'da Başladı

Bağımlılık mücadelesine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Yeşilay Büyükler Tenis Turnuvası, Ankara'da başladı. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Doruk Malhan ve diğer yetkililerin katıldığı tanıtım toplantısında, tenisin sadece şampiyonadan ibaret olmadığı vurgulandı. Yeşilay'ın spor kulüpleriyle aktif iletişim kurarak gençleri bağımlılıklardan uzaklaştırmayı hedeflediği belirtildi. Turnuvaya 20 kulüpten 130 sporcunun katılacağı ve 14 Haziran Cuma günü sona ereceği açıklandı.

10.06.2024 13:01
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Bağımlılık mücadeleye dikkat çekmek için gerçekleştirilen Yeşilay Büyükler Tenis Turnuvası, Ankara'da başladı.

Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde düzenlenen turnuvanın tanıtım toplantısına; Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Doruk Malhan, Yeşilay Proje Yönetimi ve Kurumsal İş Birlikleri Direktörü Egemen Akyüz, Yeşilay Spor Kulübü Sicil Lisans İşlemleri Koordinatörü Şevket Özerdem ve kulübün idari sorumlusu Caner Yıldırım katıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, federasyon olarak her fırsatta tenisin sadece şampiyonadan, kupalardan ibaret olmadığını söylediklerini belirtti.

Yeşilay ile aynı masada olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Durmuş, "Yeşilay, gençlerimizi ve çocuklarımızı kötü bağımlılıklardan kurtarıp geleceğe, doğru nesiller olarak taşıyabilmenin mücadelesini veriyor. Yeşilay, birebir bizimle örtüşen amaca yönelik bir çalışma içinde. Tutkusu, heyecanı ve adrenalini yüksek olan bir branş olan tenisle Yeşilay'ın özdeşleşeceğini biliyorduk." değerlendirmesini yaptı.

Malhan: "Türkiye genelinde 110 Yeşilay Spor Kulübü bulunuyor"

Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Doruk Malhan da 104 yıldır gençleri bağımlılıklardan uzaklaştırmak amacıyla spor faaliyetleri yapan Yeşilay'ın, ilk kez bir tenis turnuvası düzenlediğini söyledi.

Yeşilay'ın spor kulüpleriyle aktif iletişim kurduğunu vurgulayan Malhan, "Yeşilay Spor Kulüplerimizle Türkiye genelinde spor faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Türkiye genelinde 110 Yeşilay Spor Kulübü bulunuyor. Kulüplerimizdeki lisanslı sayısı 2 bin 750'ye, faal sporcu sayısı ise 1203'e ulaşmıştır. Sporcularımız son bir yıl içinde yapılan ulusal müsabakalarda 27 Türkiye şampiyonluğu, 76 ulusal madalya kazanmıştır." diye konuştu.

Türkiye Tenis Federasyonu ve Yeşilay arasında imzalanan protokol kapsamında bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek için düzenlenen Yeşilay Büyükler Tenis Turnuvası'na 13 yaş ve üzeri sporcular katılıyor.

20 kulüpten 130 sporcunun madalya mücadelesi vereceği organizasyon, 14 Haziran Cuma günü sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yeşilay Büyükler Tenis Turnuvası Ankara'da Başladı - Son Dakika

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