Yeşilay'dan Sporla Bağımlılıkla Mücadele - Son Dakika
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Yeşilay'dan Sporla Bağımlılıkla Mücadele

Yeşilay\'dan Sporla Bağımlılıkla Mücadele
01.07.2026 18:03
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Yeşilay, 81 ilde düzenlediği spor etkinlikleriyle çocuklara bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, bağımlılıklardan uzak sağlıklı nesiller yetiştirilmesi amacıyla yürüttüğü önleyici çalışmalar kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle 81 ilde eş zamanlı spor etkinlikleri düzenledi.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, "26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında gerçekleştirilen "Sporla Güçlen, Sağlıklı Yaşa" temalı etkinliklerde, sporun çocukları bağımlılıklardan koruyucu rolüne dikkat çekildi.

Türkiye genelinde düzenlenen organizasyonlarla, çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıklarının erken yaşta kazandırılması ve bağımlılıklarla mücadelede farkındalık oluşturulması amaçlandı.

İstanbul'daki etkinlik, Yeşilay Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı'nda yaklaşık 750 çocuğun katılımıyla yapıldı.

Çocuklar, etkinliğin ilk bölümünde gruplar halinde bağımlılıklarla mücadele ve sağlıklı yaşam temalı farkındalık eğitimlerine katılarak, çeşitli atölye çalışmalarında yer aldı.

Gün boyunca spor oyunları, şişme oyun alanları ve farklı spor istasyonlarında eğlenceli aktivitelerde buluşan çocuklar hem keyifli vakit geçirdi hem de sporun yaşamlarına kattığı olumlu değerleri deneyimledi. Program, çeşitli ikramlarla renkli bir şenlik atmosferinde tamamlandı.

Etkinliğin sonunda, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç tarafından kaleme alınan "Bağımlılıkla Mücadele Ailede Başlar" başlıklı mektup, bağımlılıklarla mücadelede ailelerin rolüne dikkati çekmek amacıyla ebeveynlerine ulaştırmaları için çocuklara verildi.

"Gençlerimizin sporla buluşmasını çok kıymetli görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Hasan Siret Albayrak, sporun bağımlılıklarla mücadeledeki önemine değindi.

Etkinliği Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirdiklerini belirten Albayrak, "Gençlerimizin sporla buluşmasını çok kıymetli görüyoruz. Bağımlılıklarla mücadelede sporun en güçlü koruyucu unsurlardan biri olduğuna inanıyor, faaliyetlerimizi de bu anlayışla sürdürüyoruz. Çocuklarımız etkinlik kapsamında önce kısa bir bağımlılıkla mücadele eğitimine katıldı ardından futbol, basketbol, masa oyunları, atölye çalışmaları, boyama etkinlikleri ve jenga gibi oyunlarla keyifli vakit geçirdi." ifadelerini kullandı.

Albayrak, çocukların etkinlikte hem eğlendiğini hem de öğrendiğini kaydederek, "Biz her birini birer Yeşilay gönüllüsü olarak görüyor, onlarla sık sık bir araya gelmeyi önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yeşilay'dan Sporla Bağımlılıkla Mücadele - Son Dakika

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