Yeşilay Gençler Kürek Şampiyonası Başladı

Yeşilay Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası eleme yarışlarıyla start aldı.

Meriç Nehri'ndeki 100. Yıl Kürek Parkuru'nda sporcular sabahın erken saatlerinde suya indi. Türkiye'nin farklı illerinden kulüplerin katıldığı organizasyonda yaklaşık 300 sporcu, hafta sonu yapılacak final yarışları öncesinde performanslarını sergiledi.

Genç sporcular, eleme ve sıralama yarışlarında derece elde edebilmek için kürek çekti.

Eleme yarışlarının ardından sporcular, sıralama etaplarında da mücadele ederek final serilerine katılabilmek için yarışacak.