Yeşilyurt Belediyesi Balon Tenis Kortu İl Şampiyonasına Ev Sahipliği Yapıyor

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Yeşilyurt Belediyesinin 'Spor Tesisleri' Projesi kapsamında Çilesiz Mahallesinde hizmete sunduğu Balon Tenis Kortu, Okullar arası Tenis İl Şampiyonasına ev sahipliği yaparken, genç sporcuların dereceye girmek için sergiledikleri yüksek performans göz dolduruyor.

Malatya'da tenis sporuyla uğraşan 7'den 70'e tüm sporseverlerin kış ayında da bu spordan uzak kalmaması için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla hizmete sunulan Balon Kort Tenis Alanında Okullararası İl Şampiyonası heyecanı yaşanıyor.

8'si bayan, 5'i erkek takımı olmak üzere 12 okul takımından 56 sporcunun yer aldığı il şampiyonasında dereceye girecek olan okul takımları, Malatya'yı Türkiye Şampiyonasında temsil etme hakkı elde edecekler.

Büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakalara katılan genç sporcular, sağlanan imkanlardan dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundular.

Malatya Tenis İl Temsilcisi Abuzer Yaman ise, maçların güzel bir ortamda devam ettiğini söylerken, "Yeşilyurt Belediyemize ait Çilesiz Balon Kort Tenis Alanında gençler il şampiyonasını düzenliyoruz.12 okul takımından 56 sporcumuzun katılımıyla devam eden müsabakalarımızı sıcak ve güzel bir ortamda yapıyoruz. Böylesine güzel, temiz ve düzenli bir spor alanını turnuva maçları için bizlere tahsis eden Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ile ekiplerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA