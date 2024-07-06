Yeşilyurt Belediyesi, Samanköy Konteyner Kentte milli maç heyecanı yaşatacak

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Yeşilyurt Belediyesi, milli takımın Avrupa Futbol Şampiyonasında Hollanda ile bugün saat 22: 00'de oynayacağı Çeyrek Final maçı için Samanköy Konteyner Kentte dev ekran kuracak. Başkan Geçit, milli maçın heyecanını ve coşkusunu depremzede ailelerle birlikte yaşayacaklarını söyledi.

Malatya'nın en büyük konteyner kentleri arasında yer alan Samanköy mahallesindeki Konteyner Kentte, milli maç heyecanı yaşanacak. Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof.Dr. İlhan Geçit'in talimatının ardından Samanköy Konteyner Kent'te düzenlenecek özel bir organizasyonla, A Milli Futbol Takımının Hollanda ile oynayacağı tarihi maçı, depremzede aileler birlikte izleyecek.

Bugün Almanya'nın Berlin kentindeki Olimpiyat Stadyumu'nda saat 22: 00'de başlayacak olan Çeyrek Final maçı için Samanköy Konteyner Kentte yapılacak özel etkinlikte, vatandaşlara bayrak dağıtımı yapılıp, çay ikramında bulunulacak. Ay-yıldızlı bayraklarla süslenecek olan Samanköy Konteyner Kentte ki milli maç heyecanını depremzede ailelerle birlikte izleyecek olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof.Dr. İlhan Geçit, A Milli Futbol Takımının yeni bir zaferle sahadan ayrılacağına yürekten inandıklarını söyledi.

Milli maçın heyecanını Samanköy Konteyner Kentte kalan depremzede ailelerle birlikte yaşayacaklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof.Dr. İlhan Geçit, " A Milli Futbol Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonasında elde ettiği başarılar hepimizin göğsünü kabartmaya devam etmektedir. Bugün saat 22: 00'de Hollanda ile oynanacak çeyrek final maçı öncesinde millet olarak tek yürek olduk. A Milli Futbol Takımımızın Hollanda önünde alacağı güzel bir sonuçla adını yarı finale yazdıracağına sonuna kadar inanıyoruz. Bizim çocuklarımıza güvenimiz ve inancımız tamdır, onlar her zaman olduğu gibi yine milletimizin yüzünü güldürecek tarihi bir zaferin altına imza atacaklardır. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bu tarihi maç için Samanköy Konteyner Kentimizde özel bir organizasyon yapacağız. Saat 22: 00'de başlayacak olan bu önemli maç için konteyner kentimizde dev ekran kurup, depremzede ailelerimizle birlikte milli maçın heyecanı ve coşkusunu birlikte yaşayacağız. Hollanda maçını vatandaşlarımızla birlikte izleyerek, A Milli Futbol Takımımızın yanında olduğumuzu kalbimizle ve yüreğimizle hissettireceğiz. Depremzede ailelerimizin rahat bir ortamda milli maç heyecanı yaşaması için her türlü hazırlığı yapıyoruz. Maçın şölen havasında izlenmesi için bayrak dağıtımı yaparak, maç izleme alanını tribüne dönüştüreceğiz. Ailelerimize çay ikramlarında bulunarak, birlik ve beraberlik içerisinde milli maçımızı birlikte izleyeceğiz. Hollanda maçına artık az bir zaman kala, Malatya'dan, Yeşilyurt'tan A Milli Futbol Takımımıza yürekten başarı dileklerimizi iletiyoruz" diye konuştu. - MALATYA