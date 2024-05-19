Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 19 Mayıs'ı Renkli Bir Kutlama Programıyla Karşıladı - Son Dakika
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Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 19 Mayıs'ı Renkli Bir Kutlama Programıyla Karşıladı

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 19 Mayıs\'ı Renkli Bir Kutlama Programıyla Karşıladı

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı' kutlama programında, sporcuların gösterileri ve görme engelli sporcuların müsabakaları büyük ilgi gördü. Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, gençlere duyulan güveni vurgulayarak, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu belirtti ve 19 Mayıs'ın önemini vurguladı.

19.05.2024 14:10  Güncelleme: 14:11
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Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı' kutlama programı renkli ve coşku dolu anlara sahne oldu.

Yakınca Mahallesindeki Yaşam ve Spor Merkezinde düzenlenen kutlama programına, Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden spor branşlarında yer alan farklı yaş gruplarındaki sporcular ile aileleri katıldı.

Türk bayraklarıyla süslenen alanda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan özel kutlama programında Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Jimnastik, Taek-wondo ve Karete takımları tarafından özel gösteriler yapıldı. Sporcuların performansları katılımcılar tarafından ayakta alkışlanırken, görme engelli sporcular ise kendi aralarında yaptıkları müsabakalarla kutlama programına ayrı bir değer ve güzellik kattılar.

"Gençler gelecektir, umuttur"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, "Milli Mücadelenin ilk başlangıcı olup, Cumhuriyetimizin de kuruluşunun temellerinin atıldığı 19 Mayıs, sadece esarettin kurtuluşun ilk adımı değil aynı zamanda bir ulusun doğuşunun müjdelendiği günün adıdır. 105 yıldır bu özel günü büyük bir onur ve gururla kutlamaktayız ve bundan sonrada aynı gururla kutlamaya devam edeceğiz. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk gençlere duyduğu güvenle birlikte bu günü gençlerimize armağan etmiştir. Başarılarla dolu şanlı geçmişe sahip bir medeniyetin fertleri olarak bugünleri de yarınları da gençlerle hep birlikte inşa edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlayan Türkiye Yüzyılı hedeflerinin hayata geçmesi için gençlerimize çok büyük görevler düşmektedir. Bizler gençlerimizin her alanda yapacakları başarılı çalışmalarla kendilerine duyulan bu güveni boşa çıkarmayacaklarına ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacaklarına yürekten inanıyoruz. Bugün milletimiz ve özellikle gençlerimiz için çok özel bir gün. Bu özel güne yakışan bir etkinlikte, kendilerinden çok büyük umutlar beslediğimiz gençlerimizle bir araya gelmekten çok büyük onur duymaktayız. Gençler gelecektir, umuttur ve güzel yarınları inşa eden en büyük gücümüzdür. 19 Mayıs'ın ruhuna ve anlayışına değer katan coşku dolu etkinliğimizi başarıyla düzenleyen Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzdeki değerli mesai arkadaşlarımıza, antrenörlerimize, katılım gösteren sporcularımıza, ailelerine ve tüm misafirlerimize Belediye Başkanımız Sayın Prof. Dr. İlhan Geçit adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad ederken, aziz milletimizin ve yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 19 Mayıs'ı Renkli Bir Kutlama Programıyla Karşıladı - Son Dakika

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