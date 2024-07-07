Yetişkin, Kadın ve Veteran Biniciler Türkiye Kupası'nda birinciler belli oldu - Son Dakika
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Spor

Yetişkin, Kadın ve Veteran Biniciler Türkiye Kupası'nda birinciler belli oldu

Ankara Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen Türkiye Kupası'nda yetişkin kategorisinde Ahmet Güner Erturgut birinci oldu. Kadınlarda Talya Topalyan birinci, veteranlarda ise Necdet Karagülle birinci oldu.

07.07.2024 18:35
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Yetişkin, Kadın ve Veteran Biniciler Türkiye Kupası'nda birinciler belli oldu.

Türkiye Binicilik Federasyonunun açıklamasına göre, Ankara Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen organizasyonda finaller yapıldı.

Yetişkinler kategorisinde kupayı Ahmet Güner Erturgut kaldırdı. Mehmet Nail Şekerci 2'nciliği, Hasan Gökhun Çilingir 3'üncülüğü elde etti.

Kadınlarda ilk sırayı Talya Topalyan, 2'nciliği Tara Subaşı, 3'üncülüğü ise Ayşen Ege Kunt aldı.

Veteranlarda ise kupanın sahibi Necdet Karagülle oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yetişkin, Kadın ve Veteran Biniciler Türkiye Kupası'nda birinciler belli oldu - Son Dakika

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