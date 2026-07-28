Yetkin Çelikel Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Yetkin Çelikel Türkiye Şampiyonu Oldu

Yetkin Çelikel Türkiye Şampiyonu Oldu
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Yetkin Çelikel, C Kategorisi Türkiye Bilardo Şampiyonasında rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu.

Elazığlı sporcu Yetkin Çelikel, C Kategorisi Türkiye Bilardo Şampiyonasında rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu.

Elazığlı sporcu Yetkin Çelikel, Ankara'da düzenlenen ve yaklaşık 1.400 sporcunun mücadele ettiği C Kategorisi Türkiye Bilardo Şampiyonasında rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyona boyunca ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Yetkin Çelikel, zorlu mücadelelerin ardından kürsünün en üst basamağına çıkarak Elazığ'a büyük gurur yaşattı.

Türkiye şampiyonluğuna uzanan bu başarının temelinde ise düzenli ve planlı çalışma yer aldı. Çelikel, antrenmanlarını Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde, Elazığ Yaşayan Stadyum Kompleksi içerisinde hizmet veren bilardo salonunda gerçekleştirdi. Modern imkanlara sahip tesiste uzun süredir çalışmalarını sürdüren başarılı sporcu, burada düzenlenen turnuvalarda da önemli dereceler elde ederek tecrübesini artırdı. Elde ettiği bu başarı, sporculara sunulan nitelikli tesislerin ve sürdürülebilir spor altyapısının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Sporcumuz Yetkin Çelikel'in Türkiye Şampiyonu olarak ilimize bu büyük gururu yaşatmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu başarı; azimli çalışmanın, disiplinli hazırlığın ve sporcularımıza sunduğumuz imkanların önemli bir sonucudur. Sporcumuzun antrenmanlarını düzenli olarak gerçekleştirdiği Elazığ Yaşayan Stadyum Kompleksi içerisindeki bilardo salonumuz, bugün böylesine anlamlı bir başarıya ev sahipliği yapan önemli bir spor merkezi haline gelmiştir. Burada gerçekleştirilen antrenmanlar ve düzenlenen organizasyonlar sporcularımızın gelişimine büyük katkı sağlamaktadır. Başta sporcumuz Yetkin Çelikel olmak üzere antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyor, bu başarının yeni şampiyonlukların habercisi olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Türkiye, Spor, Son Dakika

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