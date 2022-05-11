Yiğidolar'dan galibiyet pozu! - Son Dakika
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Yiğidolar'dan galibiyet pozu!

11.05.2022 23:40
Yiğidolar'dan galibiyet pozu!

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Sivasspor, sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve skor avantajıyla finale adını yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Sivasspor, sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve skor avantajıyla finale adını yazdırdı. Kırmızı-beyazlı takım maç sonu sahada galibiyet pozu verdi.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta Sivasspor'a turu getiren golü 88'de Hakan Arslan attı. Kupada adını finale yazdıran Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Alanyaspor maçının ardından sahada galibiyet pozu verdi.

Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük etkileşim aldı. - SİVAS

Yiğidolar'dan galibiyet pozu!
Yiğidolar'dan galibiyet pozu!
Yiğidolar'dan galibiyet pozu!

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Demir Grup Sivasspor final peşinde Demir Grup Sivasspor final peşinde Sivasspor, Türkiye Kupası'nda yarın Alanyaspor'la karşılaşacak Sivasspor, Türkiye Kupası'nda yarın Alanyaspor'la karşılaşacak

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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