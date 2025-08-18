Yiğit Arslan: Madalya Hedefimiz Gerçekçi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Yiğit Arslan: Madalya Hedefimiz Gerçekçi

18.08.2025 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takım oyuncusu Yiğit Arslan, EuroBasket 2025'te madalya kazanmayı hedefliyor.

A Milli Basketbol Takımı oyuncularından Yiğit Arslan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) madalya kazanmayı gerçekçi bir hedef olarak görüyor.

Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde şampiyonanın hazırlıklarını sürdüren milli takımda Yiğit Arslan, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

2025 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirten 29 yaşındaki oyun kurucu, "Tabii ki madalya hedefi var. Bunu yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bence gerçekçi bir hedef. Bu kadro kalitesi bunu hak ediyor. Bu jenerasyon da bir başarı hak ediyor. Bu turnuvada yarı final ve madalya, belki daha yukarılar hedeflenmeli." ifadelerini kullandı.

"Savunmadaki katkı, madalya kazanma şansımızı gösterecek."

Hücumda çok iyi bir takım olduklarını vurgulayan Yiğit Arslan, iyi savunma yaptıkları takdirde madalyanın kaçınılmaz olacağını düşünüyor.

Ay-yıldızlı ekipte çok yetenekli oyuncuların yer aldığını aktaran milli basketbolcu, "Turnuvanın en iyi hücum takımlarından biri olacağımızı düşünüyorum. Bu kadar yetenekli hücum oyuncularına sahip bir takım olduğumuz için herkesin savunmada vereceği katkı, bizim ne kadar madalya kazanma şansımız olduğunu gösterecek. Bu kadar yetenekli oyuncular, iyi savunma yapan bir ekibe dönerse madalya kaçınılmaz olur. Ay-yıldızlı formanın değerini bilerek oynamaya çalışıyorum. Biraz fazla milli duygularla yaşayan biriyim. Umarım arkadaşlarımla beraber ülkemize güzel bir gurur yaşatabiliriz." şeklinde konuştu.

"Herkes egosunu bir kenara koymalı."

Yiğit Arslan, milli takımdaki tüm oyuncuların egosunu bir kenara koyarak mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

2025 Avrupa Şampiyonası'nda her maçta farklı isimlerin sahneye çıkabileceğini belirten Yiğit, şu görüşleri paylaştı:

"Herkesin egosunu bir kenara koyup, önemli olan bayrağın temsili olarak değerlendirmesi lazım. Diğer türlü olduğunda oyun disiplininden çıkılabiliyor. Yetenekli bir takım olduğumuz için muhakkak insanlar kendilerinden bir şeyler katmak isteyecektir. Bu bir turnuva. İşin sonunda madalya geldiğinde hiç kimse senin sayı ve ribaunt ortalamaları bakmıyor. 16 kişiden 4'ü orada olmayacak ama 16 kişi demek istiyorum. Bu kadar emek verip turnuvaya gitmemesi, emeği olmadığını göstermez. Orada farklı kahramanlar ve çok iyi oynanan maçlar olabilir. Hep beraber savunma yapıp hücumda da herkes sistem ve rol gereği elinden geleni yaparsa çok güzel olacağını düşünüyorum."

"Ergin Ataman'ın söylediği tek şey madalya."

Milli basketbolcu, başantrenör Ergin Ataman'ın kadro kalitesine güvendiğini ve tek beklentisinin madalya olduğunu da kaydetti.

Ataman ile aynı fikirde olduklarını ifade eden Yiğit Arslan, "Ergin Ataman'ın söylediği tek şey madalya. Bu takım madalya almalı. Kadro kalitesi ortada. Hep beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Herkesin fikri bu yönde olmalı. Gerisi çok tatmin edici değil. Onun da konuşmaları bu yönde. Madalya almamız gerektiğini düşünüyoruz. Hoca elinde böyle bir kadro varken muhakkak daha da fazlasını düşünüyordur. Bizi favori görenlere 'Takıldılar' dedirtmememiz lazım. Görmeyenlere de sürpriz yaparak favori takım haline gelmemiz gerek. Hoca ve takımın tüm beklentisi madalya yönünde." değerlendirmesinde bulundu.

EuroBasket 2025, 27 Ağustos-14 Eylül'de Letonya, Polonya, Finlandiya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenecek.

Ay-yıldızlı ekip, Portekiz, Estonya, Letonya, Sırbistan ve Çekya ile A Grubu'nda mücadele edecek.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Ergin Ataman, Milli Takım, EuroBasket, Basketbol, Politika, Turnuva, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yiğit Arslan: Madalya Hedefimiz Gerçekçi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu
Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı

11:22
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
11:35
Türkiye’nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu
Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 11:45:20. #7.12#
SON DAKİKA: Yiğit Arslan: Madalya Hedefimiz Gerçekçi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.