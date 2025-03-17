Yiğit Efe Şahin Ameliyat Oldu

Trendyol Süper Lig takımlarından Sivasspor'un kalecisi Yiğit Efe Şahin, geçirdiği sakatlık sonrası artroskopik menisküs onarımı operasyonu geçirdi.

Sivasspor'un kalecisi Yiğit Efe Şahin, Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, Doç. Dr. Bertan Cengiz ve Dr. Mehmet Çavuş'un bulunduğu ekip tarafından ameliyat edildi.

Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, başarılı geçen operasyon sonrası sporcunun 1 buçuk ay sonra rehabilitasyona ve salon çalışmalarına başlayabileceğinin öngörüldüğünü belirtti. - KAYSERİ