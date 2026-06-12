Yiğit Onan A Milli Takım'da! - Son Dakika
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Yiğit Onan A Milli Takım'da!

Yiğit Onan A Milli Takım\'da!
12.06.2026 11:17
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Aliağa Petkimspor'un oyuncusu Yiğit Onan, A Milli Takım aday kadrosuna seçildi.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'un yeni sezon öncesi transferde Manisa Basket'ten kadrosuna kattığı Yiğit Onan, A Milli Takım'a seçildi. Geçen sezon da ay-yıldızlı ekipte forma giyen 24 yaşında, 2.08 boyundaki uzun oyuncu Yiğit, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında mücadele edecek A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alacak. Yiğit Onan sezonu 30 maçta 11.0 sayı, 4.0 ribaund, 2.0 asist ortalamasıyla tamamlamıştı. Petkimspor oyuncuyla ilgili, "Oyuncumuz Yiğit Onan'ı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında mücadele edecek A Erkek Milli Takım aday kadrosuna seçilmesinden dolayı tebrik ediyor; Ay-Yıldızlı formayla çıkacağı karşılaşmalarda başarılar diliyoruz" açıklamasını yayınladı.

Kaynak: DHA

Milli Takım, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yiğit Onan A Milli Takım'da! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tuğba Tekin Tuğba Tekin:
    çok iyi haber valla yiğit onan haketti bu seçilişi oynadığı maçlarda gerçekten çok iyi performans gösteriyor ve başarılar diliyorum milli takımda da aynı şekilde oynamasını umarım 0 0 Yanıtla
  • Serhat Kutlu Serhat Kutlu:
    ha bire milli takıma seçildi tamam da sonra yine bizim vergileri mi ödeyecek halkı mı düşünseler ya 0 0 Yanıtla
  • Emine Hızır Emine Hızır:
    yiğit onan gibi oyuncuları milli takıma alırken güvenlik taraması yapılıyor diye umarım çünkü son zamanlarda bazı olaylar yaşandı 0 0 Yanıtla
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