Yiğit Yazıcı WBC Altın Kemer İçin Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yiğit Yazıcı WBC Altın Kemer İçin Hazır

29.05.2026 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boksör Yiğit Yazıcı, 6 Haziran'da Tayland'da WBC altın kemer maçı için hazırlanıyor.

Profesyonel boksör Yiğit Yazıcı, Dünya Boks Konseyi'nde (WBC) altın kemer kazanmak için çalışmalarını tamamladığını ve Tayland'da kazanarak Türk bayrağını dalgalandıracağını söyledi.

Profesyonel boksör Yiğit Yazıcı, 6 Haziran'da Tayland'da düzenlenecek WBC'de Taylandlı rakibiyle altın kemer için maça çıkacak. Müsabakaya hazır olduğunu ve orada sergileyeceği performansla altın kemeri kazanacağını belirten Yazıcı, Türk bayrağını dalgalandıracağını ifade etti. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Yiğit Yazıcı, "Yaklaşık 4 aydır çok ciddi bir hazırlık sürecinin içindeyiz. Ali Çıtak hocamla beraber çalışıyoruz. Haftanın 1 günü çalışmıyoruz. Diğer günler kondisyon, patlayıcı kuvvet, teknik, taktik antrenmanlar yapıyoruz. Çok hazırız, Allah izin verirse 6 Haziran'da hem bayrağımızı dalgalandıracağız hem de WBC'nin altın kemerini ülkemize, yüce Türk milletine getireceğiz" dedi.

"Rövanş olacak"

Profesyonel boks kariyerindeki tek mağlubiyeti WBC'de yaşadığını ve bu maçın rövanş niteliğinde olduğuna da değinen Yazıcı, "Profesyonel kariyerimde toplam 11 maç yaptım. 10'unu kazandım, 1 mağlubiyetim var. 1 mağlubiyeti de WBC'de ilk çıktığım maçta kaybettim. Buna rövanş da diyebiliriz. İnşallah kaybettiğimizi, bize ait olanı, bizim olanı almak için tekrar gidiyoruz. Bununla beraber ikinci kez WBC organizasyonuna katılmış olacağım. Çok uzun zamandır bunu bekliyordum. Hayalini kuruyordum. Çünkü boksta recordunuzun yükselmesi gerekiyor. Yükselmeden bu organizasyonuna katılamıyorsunuz. Belli bir dünya sıralamasına, belli bir puana sahip olmanız gerekiyor. En son Rusya'da çok tecrübeli bir rakibime karşı maç kazanarak aslında bu turnuvaya da gitmeye hak kazandık. Allah izin verirse kazanıp geleceğiz" diye konuştu.

"Kazanıp geleceğiz ve milletimize armağan edeceğiz"

Türk bayrağını dalgalandırmanın tarif edilemez bir his olduğunu söyleyen Yiğit Yazıcı, "Gerçekten tarif edilemez, parayla satın alınamayacak bir duygu. Yabancı bir ülkede, bir deplasmanda kendi ülkenizin bayrağını o ringde dalgalandırmak gerçekten tarif edilemez. İnşallah milletimiz adına orada olacağız, bayrağımızı dalgalandıracağız. Allah utandırmasın. Yüce Türk milletinin, annelerimizin, kardeşlerimizin, çocuklarımızın, her bireyimizin duaları bizim için çok önemli. Bizim en büyük gücümüz dualarımız. İnşallah kazanıp geleceğiz ve milletimize armağan edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yazıcı son olarak kendisine verdiği desteklerden ötürü iş insanı Toygar Yedigöz'e teşekkürlerini ileterek sözlerini tamamladı.

Ali Çıtak: "Bu maçı kazanacağımızdan eminim"

Yiğit Yazıcı'nın hazırlık sürecini ve WBC'ye ilişkin düşüncelerini aktaran Antrenör Ali Çıtak ise, "Yiğit Yazıcı bu gibi turnuvalara daha önce de çok çıktı. Tayland'da da daha önce müsabakasını yaptı fakat orada kaybettik. Şimdi öyle bir hazırlandık ki kaybettiğimiz bu maçtan sonra daha da hırslandık. Çok iyi hazırlandık. Şu anda son rötuşları yapıyoruz. Büyük ihtimalle bu maçı kazanacağımıza eminim. Oraya kazanmak için, bayrağımızı dalgalandırmak için çıkıyoruz. Ben amatör boksta başarıları olan biriyim. Daha önce iyi yerlerde antrenörlük yaptım. Profesyonel boksa da Yiğit'le geçiş yaptım. Sağ olsun Yiğit de bizi bulup, çalışmak istediğini söyledi. İyi bir yoldayız. Profesyonel boks, amatörden daha farklı. Amatörde ne kadar çok vurursanız puan kazanıyorsunuz ama profesyonelde yerini ve zamanını kollayıp sağlam vuruşlar yapmak zorundayız. O yüzden de şu anda profesyonel boksta Yiğit Yazıcı, Gürkan Karadağ gibi sporcularla çalışıyorum. Gelecekte büyük başarılar alacağımıza inanıyorum. Bize sponsorluk desteği sunan iş insanı Toygar Yedigöz'e de çok teşekkür ediyorum. Gidip bu maçı alacağız. Bundan sonra da bizi Amerika bekliyor; çünkü burada iyi klasmanda dövüşür, iyi yerlere gelirsek ister istemez Amerika'da dövüşeceğiz. Bizim tek amacımız var; Sinan Şamil Sam, Ali Eren Demirezen gibi isimlerin gittiği müsabakalarda dövüşüp en iyi dereceleri almak istiyoruz. İyi emek veriyoruz. Emeğimizin karşılığını alacağız. Yüce Türk milletini, bayrağımızı dalgalandırarak şereflendirip gururlandıracağız. Tek derdimiz vatanımız ve milletimiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Tayland, Kemer, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yiğit Yazıcı WBC Altın Kemer İçin Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı Samsun'da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı
Kenya’da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı Kenya'da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı
Pervin Buldan’dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek Pervin Buldan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek
Kastamonu’da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı Kastamonu'da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Nilüfer bayram günü gelen acı haberle yıkıldı Nilüfer bayram günü gelen acı haberle yıkıldı
Çağla Şıkel’in “Formunu böyle koruyor“ dedirten kahvaltı tabağı Çağla Şıkel'in "Formunu böyle koruyor" dedirten kahvaltı tabağı

13:33
Barış umudu altına yaradı Yüz güldüren yükseliş
Barış umudu altına yaradı! Yüz güldüren yükseliş
12:41
Türkiye’ye gelen Kanye West’ten hayranlarına soğuk duş
Türkiye’ye gelen Kanye West'ten hayranlarına soğuk duş
11:32
Rakam öyle böyle değil Arda Güler’in yeni takımını “Rüya transfer“ diyerek duyurdular
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını "Rüya transfer" diyerek duyurdular
11:25
Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay Fenomen türküyle karşılanacak
Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak
11:08
Semiha Yankı’nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı Geri adım atmadı
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 13:47:04. #7.12#
SON DAKİKA: Yiğit Yazıcı WBC Altın Kemer İçin Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.