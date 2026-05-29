Yiğit Yazıcı WBC Altın Kemer İçin Hazır

Profesyonel boksör Yiğit Yazıcı, Dünya Boks Konseyi'nde (WBC) altın kemer kazanmak için çalışmalarını tamamladığını ve Tayland'da kazanarak Türk bayrağını dalgalandıracağını söyledi.

Profesyonel boksör Yiğit Yazıcı, 6 Haziran'da Tayland'da düzenlenecek WBC'de Taylandlı rakibiyle altın kemer için maça çıkacak. Müsabakaya hazır olduğunu ve orada sergileyeceği performansla altın kemeri kazanacağını belirten Yazıcı, Türk bayrağını dalgalandıracağını ifade etti. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Yiğit Yazıcı, "Yaklaşık 4 aydır çok ciddi bir hazırlık sürecinin içindeyiz. Ali Çıtak hocamla beraber çalışıyoruz. Haftanın 1 günü çalışmıyoruz. Diğer günler kondisyon, patlayıcı kuvvet, teknik, taktik antrenmanlar yapıyoruz. Çok hazırız, Allah izin verirse 6 Haziran'da hem bayrağımızı dalgalandıracağız hem de WBC'nin altın kemerini ülkemize, yüce Türk milletine getireceğiz" dedi.

"Rövanş olacak"

Profesyonel boks kariyerindeki tek mağlubiyeti WBC'de yaşadığını ve bu maçın rövanş niteliğinde olduğuna da değinen Yazıcı, "Profesyonel kariyerimde toplam 11 maç yaptım. 10'unu kazandım, 1 mağlubiyetim var. 1 mağlubiyeti de WBC'de ilk çıktığım maçta kaybettim. Buna rövanş da diyebiliriz. İnşallah kaybettiğimizi, bize ait olanı, bizim olanı almak için tekrar gidiyoruz. Bununla beraber ikinci kez WBC organizasyonuna katılmış olacağım. Çok uzun zamandır bunu bekliyordum. Hayalini kuruyordum. Çünkü boksta recordunuzun yükselmesi gerekiyor. Yükselmeden bu organizasyonuna katılamıyorsunuz. Belli bir dünya sıralamasına, belli bir puana sahip olmanız gerekiyor. En son Rusya'da çok tecrübeli bir rakibime karşı maç kazanarak aslında bu turnuvaya da gitmeye hak kazandık. Allah izin verirse kazanıp geleceğiz" diye konuştu.

"Kazanıp geleceğiz ve milletimize armağan edeceğiz"

Türk bayrağını dalgalandırmanın tarif edilemez bir his olduğunu söyleyen Yiğit Yazıcı, "Gerçekten tarif edilemez, parayla satın alınamayacak bir duygu. Yabancı bir ülkede, bir deplasmanda kendi ülkenizin bayrağını o ringde dalgalandırmak gerçekten tarif edilemez. İnşallah milletimiz adına orada olacağız, bayrağımızı dalgalandıracağız. Allah utandırmasın. Yüce Türk milletinin, annelerimizin, kardeşlerimizin, çocuklarımızın, her bireyimizin duaları bizim için çok önemli. Bizim en büyük gücümüz dualarımız. İnşallah kazanıp geleceğiz ve milletimize armağan edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yazıcı son olarak kendisine verdiği desteklerden ötürü iş insanı Toygar Yedigöz'e teşekkürlerini ileterek sözlerini tamamladı.

Ali Çıtak: "Bu maçı kazanacağımızdan eminim"

Yiğit Yazıcı'nın hazırlık sürecini ve WBC'ye ilişkin düşüncelerini aktaran Antrenör Ali Çıtak ise, "Yiğit Yazıcı bu gibi turnuvalara daha önce de çok çıktı. Tayland'da da daha önce müsabakasını yaptı fakat orada kaybettik. Şimdi öyle bir hazırlandık ki kaybettiğimiz bu maçtan sonra daha da hırslandık. Çok iyi hazırlandık. Şu anda son rötuşları yapıyoruz. Büyük ihtimalle bu maçı kazanacağımıza eminim. Oraya kazanmak için, bayrağımızı dalgalandırmak için çıkıyoruz. Ben amatör boksta başarıları olan biriyim. Daha önce iyi yerlerde antrenörlük yaptım. Profesyonel boksa da Yiğit'le geçiş yaptım. Sağ olsun Yiğit de bizi bulup, çalışmak istediğini söyledi. İyi bir yoldayız. Profesyonel boks, amatörden daha farklı. Amatörde ne kadar çok vurursanız puan kazanıyorsunuz ama profesyonelde yerini ve zamanını kollayıp sağlam vuruşlar yapmak zorundayız. O yüzden de şu anda profesyonel boksta Yiğit Yazıcı, Gürkan Karadağ gibi sporcularla çalışıyorum. Gelecekte büyük başarılar alacağımıza inanıyorum. Bize sponsorluk desteği sunan iş insanı Toygar Yedigöz'e de çok teşekkür ediyorum. Gidip bu maçı alacağız. Bundan sonra da bizi Amerika bekliyor; çünkü burada iyi klasmanda dövüşür, iyi yerlere gelirsek ister istemez Amerika'da dövüşeceğiz. Bizim tek amacımız var; Sinan Şamil Sam, Ali Eren Demirezen gibi isimlerin gittiği müsabakalarda dövüşüp en iyi dereceleri almak istiyoruz. İyi emek veriyoruz. Emeğimizin karşılığını alacağız. Yüce Türk milletini, bayrağımızı dalgalandırarak şereflendirip gururlandıracağız. Tek derdimiz vatanımız ve milletimiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL