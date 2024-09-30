Yıldırım Belediyesi, 4'üncü Kyokushin Karate Turnuvası'nda 50 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Spor

Yıldırım Belediyesi, 4'üncü Kyokushin Karate Turnuvası'nda 50 Madalya Kazandı

Yıldırım Belediyesi, 4\'üncü Kyokushin Karate Turnuvası\'nda 50 Madalya Kazandı

Yıldırım Belediyesi, 6 ülkeden 210 sporcunun katıldığı 4'üncü Esat Delihasan Kyokushin Karate Turnuvası'nda toplamda 50 madalya kazandı. Başkan Oktay Yılmaz, Yıldırım'ın spor şehri olma hedeflerini dile getirdi.

30.09.2024 15:57  Güncelleme: 16:00
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Yıldırım Belediyesi sporcuları 6 ülkeden 210 sporcunun katıldığı Yıldırım Belediyesi 4'üncü Esat Delihasan Kyokushin Karate Turnuvası'nda 50 madalya kazandı.

Birçok ulusal ve uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapan Yıldırım Belediyesi 4'üncü Esat Delihasan Kyokushin Karate Turnuvası düzenledi. 28-29 Eylül tarihlerinde Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyona minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde 6 ülkeden toplamda 210 sporcu katıldı.Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda; Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü sporcuları 8 birincilik, 14 ikincilik, 14 üçüncülük, 14 dördüncülük elde ederek toplamda 50 madalya kazandı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediyesi olarak Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Merhum Esat Delihasan'ın anısına bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kyokushin Karate Turnuvası'na; Birleşik Arap Emirliği, Bulgaristan, İran, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Türkiye'den olmak üzere toplam 210 sporcunun katıldığını ifade etti. Turnuvaya katılan sporcuları tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım'ı bir spor kenti yapmak ve sporu tabana yaymak için çalışmalarımız sürüyor. Tüm hemşehrilerimizin kolaylıkla ulaşabileceği spor tesislerini ilçemize kazandırdık ve yenilerini inşa etmeye devam ediyoruz.Yıldırım'ın spor kenti kimliğini güçlendiren hizmetlerimiz şükürler olsun meyveleri veriyor. Geride bıraktığımız 5 yılda; yaz ve kış spor okullarında 20 farklı branşta 199 bin 888 çocuğumuza, kadın spor merkezlerinde 62 bin 307 kadınımıza, sosyal sorumluluk projelerinde 39 bin 586 çocuğumuza, özel bakıma ihtiyaç duyan bin 821 evladımıza toplamda ise 303 bin 602 vatandaşımıza spor eğitimi hizmeti verdik" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yıldırım Belediyesi, 4'üncü Kyokushin Karate Turnuvası'nda 50 Madalya Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yıldırım Belediyesi, 4'üncü Kyokushin Karate Turnuvası'nda 50 Madalya Kazandı - Son Dakika
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