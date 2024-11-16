Yıldırım Belediyespor, Yüzme Müsabakalarında Tarih Yazdı - Son Dakika
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Yıldırım Belediyespor, Yüzme Müsabakalarında Tarih Yazdı

Yıldırım Belediyespor, Yüzme Müsabakalarında Tarih Yazdı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Kupası ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Yüzme Yarışlarında şampiyon olan Yıldırım Belediyesporlu yüzücülerle bir araya geldi. Kulüp, yarışmalarda 153 madalya kazanarak büyük başarı elde etti.

16.11.2024 12:01  Güncelleme: 12:05
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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Kupası ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Yüzme Yarışlarında takım olarak tüm kategorilerde şampiyon olan Yıldırım'ın altın kulaçlarıyla buluştu.

Yıldırım Belediye spor, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Müsabakaları'nda ve 8 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi 10 Kasım Atatürk'ü Anma Yüzme Yarışları'nda 153 madalya ile yarışmalara damga vurdu. Nilüfer Konak Yüzme Havuzu'nda düzenlenen müsabakalarda; katıldıkları 4 farklı kategorinin tamamında şampiyon olan Yıldırım Belediyesporlu yüzücüler 80 altın, 43 gümüş, 30 bronz olmak üzere 153 madalya ve 4 kupa elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sporda parlayan Yıldırım'ın yeni yüzü Doktor Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi'nde antrenman yapan şampiyonlarla bir araya geldi. Yıldırım Belediyespor'un amatör branşlarda Türkiye'nin en iddialı kulüpleri arasında yer aldığını ifade eden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak; sporu tabana yaymak, gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı ve dinamik bir hayata kavuşmalarını sağlamak için sportif hizmetlerimize devam ediyoruz. 11 tesiste 17 farklı branşta evlatlarımız uzman antrenörlerden eğitim alma imkanı buluyor. 2019 yılından bu yana spor okullarında 200 bini aşkın çocuğumuzu sporla tanıştırdık, binlerce evladımızı müsabakalara hazırlayarak şampiyonlar yetiştirdik. Spor okullarında çocuklara eğitim verirken aynı zamanda keşfettiğimiz genç yetenekleri altyapıya kazandırarak müsabakalara hazırlıyoruz. 2024 yılı itibariyle 4 bin 454 lisanslı sporcumuz var. Verdiğimiz eğitimler neticesinde geride bıraktığımız 5 yıl içerisinde 23 milli yüzücü yetiştirdik ve yüzme branşında sayısız Türkiye şampiyonluğuna imza attık. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda 29 Ekim ve 10 Kasım anma programları kapsamında düzenlenen müsabakalarda 4 yüzme takımımız şampiyon oldu. Evlatlarımızı, ailelerini ve antrenörlerini tebrik ediyorum. Yolun sonu olimpiyat olsun. Spor Kenti Yıldırım'da şampiyonlar yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yıldırım Belediyespor, Yüzme Müsabakalarında Tarih Yazdı - Son Dakika

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