Yıldırım'da Okul Sporları İlçe Şenlikleri Düzenlendi - Son Dakika
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Spor

Yıldırım'da Okul Sporları İlçe Şenlikleri Düzenlendi

Yıldırım\'da Okul Sporları İlçe Şenlikleri Düzenlendi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 42 ilkokuldan 910 öğrencinin katıldığı Okul Sporları İlçe Şenlikleri yapıldı. Futbol ve beceri koordinasyon parkuru branşlarında gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

25.04.2025 13:25  Güncelleme: 13:27
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Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Okul Sporları İlçe Şenlikleri kapsamında ilçedeki 42 ilkokuldan katılan 910 öğrenciyi futbol ve beceri koordinasyon parkuru branşlarında yapılan müsabakalarda buluşturdu.

Yıldırım Belediyesi, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü paydaşlığında Okul Sporları İlçe Şenlikleri düzenledi. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşen Okul Sporları İlçe Şenlikleri Ödül Töreni ve Malzeme Dağıtımı programına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Demirci, okul müdürleri ve sporcular katıldı.

İlkokul kategorisinde, futbol ve beceri koordinasyon parkuru branşlarında yapılan müsabakaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken yarışmaya katılan tüm okullara Yıldırım Belediyesi tarafından spor malzemesi dağıtımı yapıldı.

Çocukların ve gençlerin fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerinde sporun ayrı bir önemi var. Bu nedenle Yıldırım'ı bir spor kenti yapmak ve sporu tabana yaymak için çalışmalarımız sürüyor. Göreve geldiğimizden bu yana ilçemize kazandırdığımız 22 spor tesisinde 20 farklı branşta verdiğimiz eğitimlerle, yaz ve kış spor okullarımızda 219 bin 47 çocuğumuza, sosyal sorumluluk projeleriyle 32 bin 816 çocuğumuza, 2 bin 540 özel çocuğumuza ve ailelerine, kadın spor merkezlerimizde 72 bin 658 kadınımıza, erkek spor merkezlerimizde 629 hemşehrimize hizmet sunduk. Toplamda 327 bin 690 vatandaşımıza spor ve eğitim hizmeti vererek Yıldırım'da sporun tabana yayılmasını sağladık. Yıldırım'ı sporda parlayan bir kent yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Çünkü biliyoruz ki sporla büyüyen çocuklar; sağlıklı, özgüvenli, dayanışmacı bireyler olarak yetişir. Spor Kenti Yıldırım vizyonumuzla; her yaş grubuna, her ihtiyaç grubuna hitap eden spor yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Demirci, "Öğrencilerimizi spora teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz müsabakalarda takım olma duygusunu deneyimleyen öğrencilerimizi kutluyorum. Yıldırım Belediyesi Okul Sporları İlçe Şenlikleri'nde bizlere destek veren paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yıldırım'ın her bölgesine spor tesisleri yaparak Yıldırım'ı adeta sporcu fabrikasına çeviren, okullarımıza malzeme desteği veren Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, "Gençlerimizi sporla buluşturmak adına ilçemizin dört bir yanını spor tesisleriyle donatan Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyorum" sözlerini kaydetti. Program, katılımcılara kupa takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - BURSA

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Kaynak: İHA

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