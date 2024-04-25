Yıldırım\'da Okul Sporları İlçe Şenlikleri Yapıldı

Spor

Yıldırım'daki 39 okuldan 890 öğrenci Okul Sporları İlçe Şenlikleri'nde kıyasıya yarıştı. İlkokul kademesinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken yarışmaya katılan tüm okullara Yıldırım Belediyesi tarafından spor malzemesi dağıtımı yapıldı.

Yıldırım Belediyesi, Yıldırım Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü paydaşlığında Yıldırım Belediyesi Okul Sporları İlçe Şenlikleri düzenlendi. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşen Okul Sporları İlçe Şenlikleri Ödül Töreni ve Malzeme Dağıtımı programına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Demirci, okul müdürleri ve sporcular katıldı. İlkokul kademesinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken yarışmaya katılan tüm okullara Yıldırım Belediyesi tarafından spor malzemesi dağıtımı yapıldı.

Okul Sporları İlçe Şenlikleri'ne ilkokul kategorisinde 39 okuldan 890 öğrenci katıldı. Final Müsabakaları oynanan ilkokul yarışmalarında final mücadelesinde Naz Özdilek İlkokulu ve Hasan Öztimur 75. Yıl İlkokulu öğrencileri karşı karşıya geldi. Az bir farkla Naz Özdilek İlkokulu şampiyon olmaya hak kazandı. Ortaokul kategorisinde katılan bin 944 sporcu arasından dereceye girenler önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek final programı ile kupalarına kavuşacak. Okul Sporları İlçe Şenlikleri ile toplamda 4 bin 142 çocuğu sporla buluşturacaklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin; fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerinde sporun ayrı bir önemi var. Bu nedenle Yıldırım'ı bir spor kenti yapmak ve sporu tabana yaymak için çalışmalarımız sürüyor. Göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana başta Bursa'nın en büyük spor kompleksi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi olmak üzere 22 spor tesisini hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde de Yıldırım'ı sporda parlayan bir kent yapmak adına 8 yeni projemiz var. Onları da tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Yıldırım spor yapan gençlerle daha güzel" dedi.

Gerçekleştirdikleri spor yatırımlarının meyvelerini gördüklerini aktaran Başkan Oktay Yılmaz, "7'den 70'e herkesin spor yaptığı ve spor tesislerinden istifade edebildiği bir Yıldırım için çalışıyoruz. 2024 yılı itibariyle; lisanslı sporcu sayımız 4 bin 454 olurken sporcularımız 3 bin 440 madalya ve 198 kupa kazandı. 11 tesiste düzenlediğimiz yaz ve kış spor okullarında 20 farklı branşta 169 bin 941 çocuğa, sosyal sorumluluk projelerinde 32 bin 166 çocuğa, özel ihtiyaç sahibi bin 636 çocuk ve ailesine, kadın spor merkezlerimizde 55 bin 704 kadına, toplamda ise 259 bin 458vatandaşa spor ve eğitim hizmeti verdik. Yıldırım Kaymakamlığımız, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz ve Milli Eğitim İlçe Müdürlüğümüz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz turnuva, Yıldırım'ın sporda geldiği noktayı ortaya koyması açısından son derece önemli. Turnuvaya katılım sağlayan okullarımıza ve hocalarımıza teşekkür ediyorum, dereceye girsin girmesin yarışmaya katılma cesareti gösteren evlatlarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu. - BURSA