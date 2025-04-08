Yıldırım'dan Oyunculara Övgü

- Mehmet Yıldırım: "Oyuncularımızın aldığı 2 galibiyetten dolayı hepsini gözlerinden öpüyorum"

ANKARA - Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Mehmet Yıldırım, 4-1 kazandıkları Şanlıurfaspor müsabakasının ardından, "Galibiyeti almak önemliydi. Oyuncularımızın aldığı 2 galibiyetten dolayı hepsini gözlerinden öpüyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Mehmet Yıldırım, "Keçiörengücü'nde 9. günümüz. 9 günde 2 maç oynadık. Bu süreçte çalışma ortamında kısa bir süremiz olduğu için daha çok oyuncularla işin psikolojik yönüne ve toplantılarla geçirdik. Şu ana kadar 2 galibiyet aldık. Oyuncuların anlattıklarımıza reaksiyonu çok iyi oldu. Keçiörengücü'nde güzel bir çalışma ortamı var. Bu ortamı bize sağlayan başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Oyuncu grubu da elinden geleni çok iyi yaptı. Anlattıklarımızı çok iyi uyguladı. Takdir edersiniz ki bir oyun şablonu oturtmak zaman alır. Bizim de önümüzde zamanımız var. Uzun süre çalışarak oynamak istediğimiz oyunu daha da geliştirmek daha da oturtmak istiyoruz. Galibiyeti almak önemliydi. Oyuncularımızın aldığı 2 galibiyetten dolayı hepsini gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.