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Yıldırım Demirören, TFF ve Beşiktaş başkanlığına aday olmayacağını açıkladı - Son Dakika
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Yıldırım Demirören, TFF ve Beşiktaş başkanlığına aday olmayacağını açıkladı

Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Beşiktaş başkanlığına aday olmayacağını, işlerinin yoğunluğu nedeniyle zaman ayıramadığını belirtti.

Yıldırım Demirören, TFF ve Beşiktaş başkanlığına aday olmayacağını açıkladı
21.12.2023 - 14:00,  Güncelleme: 14:01
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Yıldırım Demirören, "Ne Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ne de Beşiktaş başkanlığına aday olmayacağım. İşlerimizin yoğunluğu zaman ayırabilmek için imkan vermiyor" dedi.

70'inci Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri jürisi İspanya'nın Barselona kentinde toplandı. Jüri toplantısında açıklamalarda bulunan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu ve Beşiktaş başkanlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Demirören, "Ne Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ne de Beşiktaş başkanlığına aday olmayacağım. Ben de ailemden herhangi birisi de böyle bir şey düşünmüyor. İşlerimiz çok yoğun. Yoğun iş tempomuz böyle bir göreve zaman ayırabilmek için imkan vermiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Türkiye Futbol Federasyonu, Yıldırım Demirören, Beşiktaş, İspanya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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