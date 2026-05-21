Yıldırım Kardeşler Judo'da Başarı Peşinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yıldırım Kardeşler Judo'da Başarı Peşinde

Yıldırım Kardeşler Judo\'da Başarı Peşinde
21.05.2026 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Yıldırım kardeşleri, judoda önemli başarılar elde edip sporla ilerlemeye devam ediyor.

Şanlıurfa'da yaşayan 15 yaşındaki Ebubekir Yıldırım ile 12 yaşındaki Miraç Burak Yıldırım kardeşler, judoda yeni başarılar elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık 4 yıl önce Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Judo Antrenörü Mehmet Ali Ravi'nin öncülüğünde sporla tanışan kardeşler, boş zamanlarını judo yaparak değerlendirmeye başladı.

Judoda kısa sürede yeteneklerini ortaya koyan kardeşlerden Ebubekir, Türkiye üçüncülüğü elde ederken, ağabeyinin izinden giden Miraç Burak ise Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Ebubekir Yıldırım, AA muhabirine, judoyu sevdiğini ve antrenörü sayesinde önemli başarılar kazandığını söyledi.

Spor Toto 2024 Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda üçüncü olduğunu ve daha iyi dereceler elde etmek için çalıştığını belirten Ebubekir, "Türkiye üçüncülüğüm var. Kendimle gurur duyuyorum. Başarılarımın devamı için çalışıyorum." dedi.

Spor sayesinde kendisini daha dirençli hissettiğini ifade eden genç sporcu, yetenekli gençlere sporla ilgilenmeleri tavsiyesinde bulundu.

Miraç Burak Yıldırım da judoyla 4 yıl önce tanıştığını ve kısa sürede önemli başarılar elde ettiğini anlattı.

Bu yıl Bilecik'te düzenlenen Okul Sporları Judo Küçükler Türkiye Birinciliği'nde şampiyon olduğunu belirten Miraç Burak, ağabeyinden etkilenerek bu spora başladığını vurgulayarak "Ağabeyim sayesinde judoya başladım. O başarılar elde ettikçe ben de daha çok motive oldum. Türkiye şampiyonu olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Antrenör Mehmet Ali Ravi ise sporun gençlerin sosyalleşmesine önemli katkı sağladığını belirtti.

Yıldırım kardeşlerin başarısının kendisini gururlandırdığını ifade eden Ravi, şunları kaydetti:

"Sporla çocuklar sosyalleşmeye başlıyor. Mindere adım attıklarında telefondan uzaklaşıyorlar. Yıldırım kardeşler gibi çok güzel örneklerimiz var. Bölgemizde yetenekli sporcular bulunuyor. Onları keşfettiğimizde çok güzel sonuçlar elde ediyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıldırım Kardeşler Judo'da Başarı Peşinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deprem sonrası Malatya’da kritik alarm Yetkililer “içmeyin” dedi Deprem sonrası Malatya’da kritik alarm! Yetkililer “içmeyin” dedi
Erdoğan’dan “veda mı” sorusuna dikkat çeken yanıt Erdoğan’dan “veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
AK Parti Grup Toplantısı’na katılan Yavuz Bingöl: Siyasetten uzak kalamıyorum AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Yavuz Bingöl: Siyasetten uzak kalamıyorum
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Fenerbahçe’ye 85 milyon euroluk engel Fenerbahçe'ye 85 milyon euroluk engel

09:40
Fatih Terim’in eski damadı da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Fatih Terim'in eski damadı da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
09:23
Aston Villa-Freiburg maçı için televizyonu açanlar hayrete düştü
Aston Villa-Freiburg maçı için televizyonu açanlar hayrete düştü
09:03
A Milli Takım’a Arda Güler müjdesi
A Milli Takım’a Arda Güler müjdesi
08:51
Serenay Sarıkaya dahil 25 kişinin adı geçiyor İşte ünlülere yöneltilen suçlamalar
Serenay Sarıkaya dahil 25 kişinin adı geçiyor! İşte ünlülere yöneltilen suçlamalar
08:26
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
08:10
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Mabel Matiz dahil 14 kişi gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Mabel Matiz dahil 14 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 10:08:34. #.0.5#
SON DAKİKA: Yıldırım Kardeşler Judo'da Başarı Peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.