Yıldız basketbolda şampiyon 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu oldu

Spor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yapılan okul sporları yıldız erkek basketbol müsabakalarında şampiyon 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Okul Sporları Yıldız Erkek Basketbol Müsabakaları yapıldı. 26 Aralık 2024-14 Ocak 2025 tarihleri arasında 18 Temmuz Spor Salonunda yapılan müsabakalar sonunda 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu birinci, Özel Su Damlası Ortaokulu ikinci, Bahçeşehir Koleji üçüncü ve Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE