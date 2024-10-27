Yıldız Epe Milli Takımı Bronz Madalya Kazandı

Spor

Eskrimde Avusturya'da düzenlenen Yıldızlar 17 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nda Yıldız Epe Milli Takımı, bronz madalya elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, Klagenfurt şehrinde gerçekleştirilen turnuvada milli takımı Göksu Mert Oran, Onur Saraçoğlu, Doruk Erolçevik ve Mehmet Ilgar Ceviziçi'nin temsil ettiği belirtildi.

Üçüncülük maçında Katar'la karşılaşan ay-yıldızlı ekibin, rakibini 45-19 yenerek bronz madalya elde ettiği kaydedildi.???????