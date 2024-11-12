Dünyaca ünlü futbolcu, alkollüyken cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Dünyaca ünlü futbolcu, alkollüyken cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı

Dünyaca ünlü futbolcu, alkollüyken cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı

Tunus asıllı Fransız forvet Wissam Ben Yedder, Alkollüyken cinsel saldırı suçu işlediği gerekçesiyle 2 yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Mağdura 6 bin 500 euro tazminat ödeyecek olan Yedder, bunun yanı sıra 5 bin euro para cezası aldı ve ehliyetine de 6 ay el konuldu.

12.11.2024 18:51
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Alkollüyken cinsel saldırı suçundan yargılanan Tunus asıllı Fransız forvet Wissam Ben Yedder'in cezası belli oldu.

2 YIL ERTELENMİŞ HAPİS CEZASI ALDI

Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre; Fransız golcü, sarhoşken cinsel saldırı suçu işlediği gerekçesiyle 2 yıl ertelenmiş hapis cezası ile cezalandırıldı. Mağdura 6 bin 500 euro tazminat ile birlikte ayrıca 5 bin euro para cezası verilen 34 yaşındaki ismin sürücü ehliyetine de 6 ay el konuldu.

ALKOLİK OLDUĞUNU İTİRAF EDİP ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Ben Yedder, Bir önceki duruşmada verdiği ifadede "Hiçbir şey hatırlamıyorum, yapıp yapmadığımı söyleyemem. Alkol yüzünden buradayım. Kurbandan, ailesinden, kendi ailemden içtenlikle özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

19 kez Fransa Milli Takımı'nın da formasını giyen tecrübeli futbolcu, duruşmada "Alkol bana unutturdu, düşünmeyi bırakmama neden oldu. Bunun hayatımın en büyük hatası olduğunun farkına vardım" diyerek alkol bağımlısı olduğunu kabul etmişti. L'Equipe gazetesi, Ben Yedder'in "Adsız Alkolikler" grubuna katıldığını ve Nice Üniversitesi Hastanesi'nden 2 haftalık bir detoksifikasyon tedavisi gördüğünü yazmıştı.

Eski menajerinin ihanetine uğrayan, mali müdürü tarafından dolandırılan ve evliliği bozulan Tunus asıllı Fransız futbolcu, mahkemede son olarak "Ben yalnız bir insanım, insanlara güvenmek benim için çok zor. Bana ihanet ettiler ve ben de alkole sığındım" diye konuştu.

BEN YEDDER'İN KARİYERİ

Futbol hayatı boyunca 513 maça çıkan Wissam Ben Yedder, 259 gol ve 78 asistlik performans sergiledi. Son olarak Monaco'da forma giyen ve şu anda kulüpsüz olanWissam Ben Yedder, ceza alsa da futbolu bırakmayı düşünmüyor. 34 yaşındaki forvet, kendisini kabul edebilecek bir kulüp bulmayı ve ocak ayında futbola dönmeyi umuyor.

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Son Dakika Spor Dünyaca ünlü futbolcu, alkollüyken cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ahmet Talha Atabey:
    6s alır yakışır böyle futbolcular. 4 26 Yanıtla
  • Murat:
    Cincona yakisir bir transfer hemen alin bedavaya gider 1 21 Yanıtla
  • SnOW gRaiN:
    tam 6s lik futbolcu boynuzlu icardi ile ayni odada kalir 1 15 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Değermi Hiç 0 0 Yanıtla
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