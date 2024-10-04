Yıldız futbolcu ilk kez çağrıldı! A Milli Takım kadrosu açıklandı - Son Dakika
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Spor

Yıldız futbolcu ilk kez çağrıldı! A Milli Takım kadrosu açıklandı

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A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'ndeki Karadağ ve İzlanda maçları için kadro açıklandı. Teknik direktör Vincenzo Montella, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Atakan Karazor'u ilk kez A Milli kadroya dahil etti. Bu kararla beraber Karazor, ilk defa milli formayı giyme şansı bulacak.

04.10.2024 12:09  Güncelleme: 12:46
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A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'ndeki Karadağ ve İzlanda maçları kadrosu açıklandı.

İLK KEZ ÇAĞRILDI

Vincenzo Montella, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Atakan Karazor'u ilk defa A Milli Takım aday kadrosuna çağırdı.

İşte A Milli Takım'ın kadrosu;

Kaleciler; Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Savunma; Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Topçu, Eren Elmaı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta saha; Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü.

Forvet; Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün.

İşte kadromuz;

Yıldız futbolcu ilk kez çağrıldı! A Milli Takım kadrosu açıklandı
Yıldız futbolcu ilk kez çağrıldı! A Milli Takım kadrosu açıklandı

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Son Dakika Spor Yıldız futbolcu ilk kez çağrıldı! A Milli Takım kadrosu açıklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Tuna güler:
    Şunu niye almadın bunu niye almadın yorumlarını okumaya geldim 4 0 Yanıtla
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