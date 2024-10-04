A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'ndeki Karadağ ve İzlanda maçları kadrosu açıklandı.
Vincenzo Montella, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Atakan Karazor'u ilk defa A Milli Takım aday kadrosuna çağırdı.
İşte A Milli Takım'ın kadrosu;
Kaleciler; Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
Savunma; Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Topçu, Eren Elmaı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik
Orta saha; Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü.
Forvet; Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün.
İşte kadromuz;
Son Dakika › Spor › Yıldız futbolcu ilk kez çağrıldı! A Milli Takım kadrosu açıklandı - Son Dakika
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