Yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Galatasaray'ın geride kalan sezonun ilk yarısında Atalanta'ya, 2. yarısında da Fiorentina'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fiorentina'nın opsiyonunu kullanmadığı İtalyan yıldızın Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la bir telefon konuşması yaptığı öğrenildi.
Zaniolo'nun görüşmede oldukça net ifadeler kullandığı öğrenildi. Genç yıldız, "Tercihlerimde hata yaptım. Artık Galatasaray için savaşmak istiyorum." dedi. Galatasaray ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan yıldız ismin yeni sezonda Galatasaray'ın kadrosunda olup olmayacağı Okan Buruk'un vereceği karar göre netlik kazanacak.
Son Dakika › Spor › Yıldız futbolcudan Okan Buruk'a telefon: Bir şans daha ver - Son Dakika
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