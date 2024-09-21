Yıldız futbolcunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek isterlerse buradayım - Son Dakika
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Yıldız futbolcunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek isterlerse buradayım

Yıldız futbolcunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek isterlerse buradayım

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın İspanya Milli Takımı'nı seçmesi, Fas'ta büyük tartışmalara yol açtı. Genç yıldızın büyükannesi, konuyla ilgili açıklamasında ''Bu çocuk Faslı değil. İspanya'da doğdu, burada eğitim aldı. Beni öldürmek istiyorlarsa buradayım'' diyerek meydan okudu.

21.09.2024 12:33
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Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal'ın İspanya Milli Takımı'nı tercih etmesi, Fas'ta büyük tartışma yarattı. Özellikle sosyal medyada yapılan sert yorumlar, genç futbolcunun ailesini de hedef alıyor. Yamal'ın büyükannesi Fatima, kısa süre önce tartışmaları yatıştırma amacıyla yaptığı açıklamalarla olayları daha da alevlendirdi.

"BU ÇOCUK FASLI DEĞİL"

Lamine Yamal'ın büyükannesi,torununun İspanya'da doğup büyüdüğünü belirterek, "Bu çocuk Faslı değil. İspanya'da doğdu, burada eğitim aldı. Oğlum Mounir onu hiçbir şeye zorlamadı. Nerede isterse orada oynayabilir, Fas'ta, Fransa'da, İspanya'da... Bu tamamen onun kararı" ifadelerine yer verdi.

Yıldız futbolcunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek isterlerse buradayım

"YEMEK BİLE YİYEMİYORUM"

Torununun İspanya Milli Takımı'nı seçmesinin ardından yaşanan gerginlikler nedeniyle mahallesinden ayrılmak zorunda kalan büyükanne, oğlu Mounir'in bıçaklanmasından sonra büyük bir endişe yaşadığını belirterek "Oğlum bıçaklandığından beri korkuyorum. Şimdi de bu Mounir olayı yüzünden yemek bile yiyemiyorum. Şok ve korku yüzünden midem kapandı" şeklinde konuştu.

Yıldız futbolcunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek isterlerse buradayım

"BENİ ÖLDÜRMEK İSTİYORLARSA..."

Mahalledeki bazı kişilerin kıskançlıkla kendilerine düşmanlık beslediğini ifade eden Fatima, "Mahallede yaşanan çatışmaların kaynağı da bu, çünkü bizi kıskanıyorlar." dedi. Fatima, yaşadığı tehditlere rağmen kararlılığını sürdürdüğünü belirterek, "Beni öldürmek istiyorlarsa buradayım" diyerek meydan okudu.

TARTIŞMALAR DAHA DA ALEVLENDİ

Büyükannenin bu açıklaması Faslı futbolseverler tarafından büyük tepkiyle karşılandı ve genç yeteneğin hangi milli takımı tercih etmesi gerektiği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

İspanya Milli Takımı, Barcelona, İspanya, Futbol, Çocuk, Dünya, Spor, Fas, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıldız futbolcunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek isterlerse buradayım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Türk Ak:
    LAMİNE YAMAL MAAŞALLAH ARDA GÜLERDEN SONRA EN İYİ ORTASAHA 28 62 Yanıtla
  • Türk Ak:
    Arda güler daha iyi bence yada ferdi kadıoglu 27 51 Yanıtla
  • ferhat eser:
    show yapma teyze 6 60 Yanıtla
  • Beyler Beyi:
    Dünya öyle bir hale geldiki başarılı olmakta suç. Ülkesi için nokta faydası olmayan boş beleş insanlar, hayatının her anı mücadele içinde geçen insanlara huzur vermiyor. 33 3 Yanıtla
  • Emir Kozcu:
    Ispanyanin hızlı bir şekilde Lamine Yamal in geniş ailesini Fastan alıp İspanya ya götürmesini bekliyoruz:)) 29 2 Yanıtla
  • Roman Reigns:
    Lamine yamal arda gülerden ççok daha iyi bi futbolcu real madrid ardayı göndermemin yollarını arıyo 21 7 Yanıtla
  • Gencer Guney:
    bizim Özil gibi. yaşlanınca Fas a gelir 20 5 Yanıtla
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