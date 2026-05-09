Yıldız futbolcuya büyük şok! Yangın tüpü sıktı kadro dışı kaldı

Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya’da Pierre-Emerick Aubameyang hakkında ortaya atılan iddia gündem oldu.

TESİSLERDE GERGİNLİK YAŞANDI

Fransız basınından L’Equipe’in haberine göre deneyimli golcü, antrenman tesislerinde kulüp yetkililerinden Bob Tahri’ye yaptığı şaka nedeniyle büyük tepki çekti.

YANGIN TÜPÜ SIKTI

İddiaya göre Aubameyang, şaka amacıyla Bob Tahri’nin üzerine yangın tüpü sıktı. Yaşanan olay sonrası teknik heyet ve yönetimin harekete geçtiği belirtildi.

KADRO DIŞI KARARI

Haberde, Gabonlu yıldızın disiplin gerekçesiyle Le Havre maçının kadrosuna alınmadığı ifade edildi. Olay kısa sürede Fransa’da büyük yankı uyandırırken, sosyal medyada da çok sayıda yorum yapıldı. Marsilya’da son dönemde takımın performansından çok yaşanan disiplin problemlerinin gündemde olması dikkat çekiyor.