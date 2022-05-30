Yıldız Kelebekler çeyrek finalde

Adana'da düzenlenen Hentbol Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Konyaaltı Belediyespor, F grubunda oynadığı 4 maçın sonunda aldığı 4 galibiyet ve attığı 197 gol ile çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası 26-31 Mayıs tarihleri arasında Adana'da düzenleniyor. 8 grupta toplam 35 takımın mücadele ettiği turnuvada Konyaaltı Belediyespor, F grubunda oynadığı dört maçta dört galibiyet elde ederek grup lideri olarak çeyrek finale adını yazdırdı. Sırasıyla Tekirdağspor, Rize Olimpik Pazarspor, Konya Hoca Ahmet Yesevi Spor Kulübü ve Artvinspor'u farklı skorlarla mağlup eden Yıldız Kelebekler, bu maçların sonunda 197 gol kaydederken, kalesinde yalnızca 57 gol gördü. Bu sonuçlarla adını çeyrek finale yazdıran Konyaaltı statü gereği, H grubu ikincisi olan Mudanya Belediyespor ile çeyrek final mücadelesi verecek. - ANTALYA