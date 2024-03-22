Yıldız kick boksçu Berat Önal, İstanbul\'da düzenlenecek Dünya Kupası\'nda şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek için çalışıyor

Yıldızlarda dünya ikincisi kick boksçu Berat Önal, 2 yıl önce yarım kalan şampiyonluk hayalini İstanbul'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Yaklaşık 8 yıl önce akrabasının yönlendirmesiyle kick boksa başlayan lise son sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Berat, antrenörleri Cebrail Gençoğlu ve Emre Şahin gözetiminde çalışmalarına devam ediyor.
Kariyeri boyunca yaklaşık 30 madalya kazanan Berat, 2022'de İstanbul'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda finalde rakibine yenilerek ikinci oldu.
Milli sporcu, pes etmeden çalışmalarını sürdürerek, geçen yıl 25 Ağustos-3 Eylül'de İstanbul'da düzenlenen WAKO Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Arkadaşlarıyla haftanın 6 günü 4 saate yakın antrenman yapan Berat, 2 ay sonra İstanbul'da düzenlenecek Dünya Kupası için hazırlıklarını sürdürüyor.
Berat Önal, AA muhabirine, bu sporu çok sevdiğini, uzun yıllar branşında devam edip başarılarına yenilerini eklemeyi hedeflediğini söyledi.
Küçüklükten beri dövüş sporlarıyla ilgilendiğini ifade eden Berat, "Beni akrabam fark etti ve kick boksa başlattı. Ben kick boks değil de tekvando ve karate gibi branşları istiyordum ama akrabamın yönlendirmesi sonucu başladım." dedi.
Yarım kalan hikayesini tamamlamaya hazırlanıyor
Çevresindekilerin her zaman kendisini desteklediğini anlatan Berat, ailesinin de her zaman yanında olduğunu belirtti.
Sporda hedeflerini dile getiren milli kick boksçu, şunları kaydetti:
"Dünya 2'nciğili, 1 Avrupa, 5 de Türkiye şampiyonluğu kazandım. Şu anda da dünya kupasında yarım kalan hikayemi tamamlamaya hazırlanıyorum. 2 ay sonra İstanbul'da düzenlenecek organizasyonda inşallah emeğimin karşılığını alacağım. Hocalarımı örnek alıyorum, hocamın birisi dünya ve Avrupa şampiyonu, diğerinin de uluslararası organizasyonlarda başarıları var. Ben de dünya şampiyonu olmak istiyorum ama bunu bir kere yaşamak değil de 2 dünya, 3-4 Avrupa gibi daha çok şampiyonluk hedefliyor ve mesleğimi de bu işe dönüştürmek istiyorum."
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