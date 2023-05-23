Yıldız topçu menajerini dinledi! O isim Süper Lig devine geliyor - Son Dakika
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Yıldız topçu menajerini dinledi! O isim Süper Lig devine geliyor

Yıldız topçu menajerini dinledi! O isim Süper Lig devine geliyor

23.05.2023 22:10

Alman ekibi Bayer Leverkusen'den ayrılmak isteyen Serdar Azmoun, menajeri tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. 28 yaşındaki futbolcunun, sarı-lacivertli ekibe gelme konusunda olumlu düşündüğü kaydedildi.

Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen'in Türk asıllı İranlı golcüsü Serdar Azmoun kulüpten ayrılma kararı aldı.

11 DE YER ALAMIYOR

İranlı gazeteci Hatam Shiralizadeh'in haberine göre, Xabi Alonso'nun göreve gelmesi sonrası süre alan ancak düzenli bir şekilde ilk 11'de 90 dakika forma giyemeyen Serdar Azmound, ayrılık kararı aldı.

MENAJERİNDEN KULÜP BULMASINI İSTEDİ

28 yaşındaki Türk asıllı İranlı oyuncu, menajerinden kendisine kulüp bulmasını istedi. Serdar Azmoun'un menajeri, oyuncusunu daha önce ilgilenen Fenerbahçe, Olimpik Marsilya ve Olimpik Lyon'a önerdi.

"FENERBAHÇE'Yİ ÇOK SEVİYORUM"

Türk asıllı oyuncu, 2022 Dünya Kupası sırasında "Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Bana daha önce teklif yapmışlardı. İleride bir gün inşallah Fenerbahçe'de oynarım" demişti.

8 GOLE KATKI VERDİ

Alman ekibi Bayer Leverkusen'in Ocak 2022'de 2.5 milyon euro bonservis karşılığı Zenit'ten transfer ettiği Serdar Azmoun, bu sezon 32 resmi maçta 4 gol atıp 4 asist yaptı.

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Menajeri ilk o kulübü önerdi! Serdar Azmoun, Süper Lig devine geliyor Menajeri ilk o kulübü önerdi! Serdar Azmoun, Süper Lig devine geliyor

Fenerbahçe, Leverkusen, Bayer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıldız topçu menajerini dinledi! O isim Süper Lig devine geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yıldız topçu menajerini dinledi! O isim Süper Lig devine geliyor - Son Dakika
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