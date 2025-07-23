Yıldız transfer ilk maçına çıkabilir! Fenerbahçe, Al-Ittihad ile kozlarını paylaşacak

2025-2026 sezonu çalışmaları kapsamında Portekiz'de kampta bulunan Fenerbahçe, hazırlık maçında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ 22.00'DE BAŞLAYACAK

Portimao Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı canlı anlatımla Mackolik'ten takip edebilirsiniz. Fenerbahçe, buradaki hazırlık maçlarında Portekiz 2. Ligi'nden Portimonense'yi 2-1, Uniao de Leiria'yı da 2-0 mağlup etmişti.

JHON DURAN İLK MAÇINA ÇIKABİLİR

Fenerbahçe'nin ses getiren yeni transferi Jhon Duran'ın, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkması bekleniyor. Kampa geç katılan, bu sebeple ilk 2 hazırlık maçında kadroda yer alamayan genç golcü, teknik heyetin kararına göre maçta görev alabilecek.