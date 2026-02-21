Yıldızlar Atletizm Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
Yıldızlar Atletizm Müsabakaları Tamamlandı

Yıldızlar Atletizm Müsabakaları Tamamlandı
21.02.2026 11:12
Afyonkarahisar'da düzenlenen organizasyonda genç sporcular kıyasıya mücadele etti.

Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi'nde düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Atletizm Müsabakaları büyük bir heyecan ve yoğun katılımla tamamlandı.

İl genelinden birçok ortaokulun katılım sağladığı organizasyonda genç sporcular, hem bireysel hem de takım kategorilerinde derece elde edebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Yıldızlar kategorisinde gerçekleştirilen müsabakalarda atletizmin farklı branşlarında yarışmalar yapıldı. Cirit atma ve gülle atma branşlarında sporcular güç, teknik ve denge becerilerini sergilerken, yüksek atlama yarışlarında barı geçmek için verilen mücadele izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

