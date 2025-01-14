Yıldızlar Güreşte Afyon\'da Finale Yaklaşıldı

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Okul Sporları Yıldız Erkekler Serbest güreş müsabakaları Afyonkarahisar Çiğiltepe Spor Salonu'nda tamamlandı.

Müsabakaların ardından birinci olan sporcular 1-5 Mart tarihleri arasında Isparta'da düzenlenecek olan serbest güreş grup müsabakalarında ilimizi temsil edecekler. Müsabakalar da başarılı olan sporculara ödüllerini Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Bugün burada kazanan sporcularımız, 1-5 Mart tarihleri arasında Isparta'da yapılacak grup müsabakalarında ilimizi en iyi şekilde temsil edecekler. Bizler, onların bu süreçte yanlarında olacağız ve başarılarının devamını diliyoruz. Güreş gibi köklü bir spor dalında ilimizden çıkan şampiyonlarımız, gelecekte ülkemizi en büyük arenalarda temsil edecekler. Katılımcı tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR