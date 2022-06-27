Yıldızlar halter şampiyonu Büyükşehir'den

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Halter takımı sporcusu Ömer Gürmeriç, Türkiye Halter Federasyonu tarafından Bartın 'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası'nda şampiyon oldu. 102 kiloda yarışan Gürmeriç, koparmada 100, silkmede 124 kilo kaldırarak toplamda 224 kiloyla 1'ncilik madalyasını aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bartın'da Büyükşehir Belediyemizi başarıyla temsil eden Ömer Gürmeriç'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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