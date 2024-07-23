Yıldızlar Judo Avrupa Kupası'nda Düzce Gençlik ve Spor sporcusu Hiranur Birinci bronz madalya kazandı

Kocaeli'de düzenlenen Yıldızlar Judo Avrupa Kupası'nda Düzce Gençlik ve Spor Düzce İl Müdürlüğü sporcusu Hiranur Birinci, bronz madalya kazandı.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 20-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenen şampiyonaya 6 ülkeden 156 yıldız sporcu katıldı.
Turnuvada, Hiranur Birinci, Batuhan Gülaçtı ve Selim Kaan Kocaoğlu Düzce'yi temsil etti.
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada Hiranur Birinci, 36 kilogramda Avrupa üçüncüsü oldu.
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