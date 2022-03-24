Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi

24.03.2022 14:33
Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi

Sivas'ta bini aşkın sporcunun katılımıyla yapılan Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Sivas'ta bini aşkın sporcunun katılımıyla yapılan Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Güreş Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan Yıldızlar Güreş Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Taha Akgül Spor Salonu'nda 4 gün boyunca süren heyecan dolu şampiyonaya 55 ilden 175 kulüp ve bini aşkın sporcu katılım sağladı.

Şampiyona yapılan final maçlarının ardından sona erdi. Güreş şampiyonasında dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Sporculara madalyaları, kulüplere ise kupaları Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Türkiye Güreş Federasyonu yetkilileri, hakemler ve antrenörler takdim etti. - SİVAS

Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi
Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi
Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika


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