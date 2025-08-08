Yılın transferi resmen duyuruldu! Sacha Boey ezeli rakibe gidiyor

Sacha Boey için transferde flaş bir gelişme yaşandı. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve Bayern Münih'ten ayrılmaya hazırlanan yıldız oyuncu Sacha Boey'in transferi için ezeli rakip devreye girdi.

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ

Büyük beklentilerle 30 milyon euro bonservisle Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan Sacha Boey, bu yaz Alman devinden ayrılmaya hazırlanıyor. Birçok talibi bulunan Fransız yıldızın adı eski takımı Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

EZELİ RAKİBE İMZAYI ATIYOR

aksam.com.tr'nin Fransa basınından aktardığı habere göre; Sacha Boey için eski takımı Rennes'in ezeli rakibi Marsilya devreye girdi ve transferi bitirmeye çok yaklaştı. Oyuncuyu Fransa'ya getiren ve görüşmelerde bulunan Marsilya, Bayern Münih ile de anlaşarak bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Sacha Boey, geçen sezon Bayern Münih formasıyla 21 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 9'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 921 dakika sahada kalan 24 yaşındaki sağ bek, 1 gol ve 4 asistle oynadı.