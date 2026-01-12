Yıllar sonra Samandıra'dalar! Fenerbahçe'ye sürpriz ziyaret - Son Dakika
12.01.2026 20:03
13 Ocak'ta Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'deaAntrenmanı, geçmiş dönemlerde Fenerbahçe forması giyen Bruno Alves ve Miroslav Stoch da izledi.

Fenerbahçe, 13 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2'nci maçının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

ISINMA VE ÇABUKLUK HARKETLERİ

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma ve çabukluk hareketleriyle süren idman; dar alanda yapılan pas çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi. Galatasaray maçında forma giyen oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

BRUNO ALVES VE STOCH'TAN SÜRPRİZ ZİYARET

Geçmiş dönemlerde Fenerbahçe forması da giyen ve birçok başarıya imza atan Bruno Alves ile Miroslav Stoch, sarı-lacivertlilere sürpriz bir ziyarette bulunarak idmanın bir bölümünü izledi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
