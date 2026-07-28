Yıllık 37 milyon dolar kazanan Alperen Şengün'den ailesine servet değerinde hediye - Son Dakika
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Yıllık 37 milyon dolar kazanan Alperen Şengün'den ailesine servet değerinde hediye

Yıllık 37 milyon dolar kazanan Alperen Şengün\'den ailesine servet değerinde hediye
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NBA ekiplerinden Houston Rockets formasıyla gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Alperen Şengün'den ailesine sürpriz bir jest geldi. Yılda 37 milyon dolar maaş alan milli basketbolcunun ailesine İstanbul’un en prestijli semtlerinden biri olan Bebek’ten ev alarak hediye ettiği belirtildi.

NBA ekiplerinden Houston Rockets formasıyla sergilediği üstün performansla göğüsleri kabartan Alperen Şengün, bu kez saha dışındaki örnek davranışıyla gündeme geldi.

ALPEREN'DEN AİLESİNE EV HEDİYESİ

NBA'de gösterdiği başarıyla yıllık 37 milyon dolarlık dev bir sözleşmeye imza atan milli yıldız, kazancıyla ailesini unutmadı. 24 yaşındaki başarılı milli pivot, çocukluğundan bu yana üzerinde büyük emeği olan ailesine unutulmayacak bir sürpriz yaptı. Genç yıldızın, İstanbul’un en gözde ve prestijli semtlerinden Bebek’ten lüks bir ev satın alarak ailesine hediye ettiği belirtildi. 

SOSYAL MEDYADAN UZAKLAŞTI

Öte yandan Alperen Şengün, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada telefonundaki sosyal medya uygulamalarını sildiğini açıkladı. Eskiden kötü yorumların onu motive ettiğini söyleyen Şengün artık bu durumun mental sağlığına zarar verdiğini ileri sürerek bu kararı aldığını belirtti. 

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Son Dakika Spor Yıllık 37 milyon dolar kazanan Alperen Şengün'den ailesine servet değerinde hediye - Son Dakika

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