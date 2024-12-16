Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da sportif direktörlük görevine Yılmaz Bal'ın getirildiği duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Yılmaz Bal ile sportif direktörlük görevi için anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, Bal'ın geçmişte bordo-beyazlı takımda forma giydiği de anımsatıldı.
Son Dakika › Spor › Yılmaz Bal Hatayspor'un Sportif Direktörü Oldu - Son Dakika
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