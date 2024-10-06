Yılmaz\'dan Gaziantep FK Beşiktaş maçına 501 bilet

Spor

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, bugün oynanacak Gaziantep FK- Beşiktaş maçı için 501 taraftara bilet hediye etti. Tüm şehri maça davet eden Başkan Yılmaz, "Şehrimizin takımına sahip çıkma zamanı" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, şehrin tek Süper Lig takımı Gaziantep Futbol Kulübü'ne bir kez daha sahip çıktı. Yılmaz, maça gitmek isteyen taraftarlara sürpriz yaparak, 501 bilet hediye etti.

501 kişiye bilet hediye edildi

Yılmaz, bu akşam saat 19.00'de Gaziantep FK ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma için 501 taraftara bilet hediye etti. Amaçlarının hem takıma sahip çıkma hem de takım ve şehir arasındaki bağı güçlendirmek olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bugün tam da o gün. Tüm taraftarlarımızla sahada olacağız ve takımımıza 90 dakika boyunca destek çıkacağız" dedi.

Yılmaz, ayrıca sehitkamil.bel.tr üzerinden başvuru yapan ve bilet almaya hak kazanan taraftarlara bilgilendirme mesajı gittiğini belirterek, herkesi maça davet etti. - GAZİANTEP