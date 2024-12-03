Yılmaz'dan Hakem Eleştirisi

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Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 mağlup oldukları maçtaki hakem yönetimini eleştirdi ancak yabancı hekeme sıcak bakmadığını söyledi.

Yılmaz, Ülker Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Müsabakada iyi mücadele ettiklerini belirten Memik Yılmaz, "Fenerbahçe gibi bir kulübün hakeme ihtiyacı yoktur. İyi bir takım. Biz de çok iyi mücadele ettik. Fenerbahçe'yi kutluyorum. Oyuncularımı ve teknik ekibimi de tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettik ama biliyorsunuz futbolun meyvesi 3 puan. Kısmet değilmiş." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Fenerbahçe maçındaki hakem yönetimine eleştirilerde bulunarak, "Canımız yanıyor. Maç, bir Fenerbahçeli futbolcunun hakeme itirazı olmadan bitti. Bizim de eleştirilecek ciddi pozisyonlarımız var. İki tane penaltı pozisyonumuz var. VAR'dan verilebilirdi. Gördüğünü çalıyor, bizim penaltıyı VAR iptal etti, olmayan bir penaltıyı verdi. Gözümüzün önünde top taca çıktı, orta hakem bize, yan hakem Fenerbahçe'ye verdi. Sağlık olsun. Genç hakemlerimizin önünü açmamız lazım. Ülke ve futbol camiası olarak genç hakemlerimize ihtiyacımız var." diye konuştu.

Yabancı hakeme sıcak bakmadığını aktaran Memik Yılmaz, "Biz kendi hakemlerimize değil de kimlere güveneceğiz. Bu işin yabancısı diye bir şey yoktur. Kendi evlatlarımız aslanlar gibi. Derslerine ve daha iyi maç yönetmeye çalışsınlar. Bu da bir bisiklet sürmek gibidir. Maç yöneterek alışacaklardır. Biz hakemlerimize güveniyoruz." şeklinde görüş belirtti.