Yılmaz'dan Hakem Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Yılmaz'dan Hakem Tepkisi

Yılmaz\'dan Hakem Tepkisi
15.02.2026 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK Başkanı Yılmaz, Kocaelispor maçındaki hakem yönetimine sert eleştirilerde bulundu.

KOCAELİSPOR'a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, maçın hakemine tepki göstererek, "Azıcık futbol bilgisi olan, uzaktan yakından azıcık futbol bilen insanlar bu maçı seyrettiğinde Gaziantep Futbol Kulübü'nün nasıl doğrandığını görecek" dedi.

Süper Lig'de Kocaelispor'a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, maç sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Hiçbir yöneticinin, hiçbir başkanın, hiçbir hocanın, hiçbir oyuncunun maç bittikten sonra çıkıp bana göre hakem konuşmaması lazım. Bu 5'inci yılım başkanlıkta. Hakemlerimizin arkasında en çok duran Anadolu kulüpleri başkanları. Üzülüyorum ama. 2 yıldan beri iki tane Süper Lig maçına gelmiş. Biri Kasımpaşa, biri Kocaelispor maçımız. Bu hakem bizi çok seviyor. Hiç başka bir maça da gitmiyor her nedense. Yazık. Böyle hakemlere aslında bir de FIFA kokartı vermeleri lazım. Bence. Benim düşüncem. Bir şey söylemeye gerek yok yani. Azıcık futbol bilgisi olan, uzaktan yakından azıcık futbol bilen insanlar bu maçı seyrettiğinde Gaziantep Futbol Kulübü'nün nasıl doğrandığını görecek. İki tane maçımızı yönetmiş. Zor kurtulmuşuz. Bugün Kocaeli basını, Kocaeli camiası büyük bir camia, seviyoruz. Keşke Türk futbolunda böyle birkaç tane daha camia olan şehrimiz olsa. Futboldan zevk aldıran, futbolu seven bu insanları gördüğümüz zaman içimiz kıpır kıpır ediyor" dedi.

'KİMSE DE BİZİM HAKKIMIZI YEMESİN, YEDİRMESİN'

Başkan Memik şöyle devam etti:

"Hak deyince durmak lazım. Bugün evlilikler, şirketler, devletler sevgi, saygı, şefkatle bir araya gelip kuruluyor. Neyle yönetiliyor? Adaletle yönetiliyor. Çok bir şey istemiyoruz ya. Kimsenin hakkını yemeyelim. Allah yedirmesin. Ama kimse de bizim hakkımızı yedirmesin yani yemesin. Bizim tek isteğimiz bu. Burada bunları söylemek istiyorum. Gaziantep nasıl olsa sesini çıkarmıyor diye bu kadar kulübün üzerine de gelinmez diye sistem etmekten başka bir şey yok. Ha bu konuşmayla hiçbir şeyin değişmeyeceğini de biliyorum."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Gaziantep FK, Kocaelispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yılmaz'dan Hakem Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Özel hastanede vantilatör skandalı Hastaya tazminat ödenecek Özel hastanede vantilatör skandalı! Hastaya tazminat ödenecek
Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze’nin dünyası başına yıkıldı Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu... Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu...

19:05
RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu
RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
19:00
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı İşte genç kadının asıl niyeti
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı! İşte genç kadının asıl niyeti
18:46
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington’da görüşecek
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek
18:32
YPG elebaşı Abdi’den skandal talep
YPG elebaşı Abdi'den skandal talep
18:12
Ali Babacan’dan Özgür Özel’e rest: Kavga çıkar
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar
17:58
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 19:52:02. #7.11#
SON DAKİKA: Yılmaz'dan Hakem Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.