Yılport Samsunspor: 2-1 - Son Dakika
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Yılport Samsunspor: 2-1

08.05.2022 18:09
Yılport Samsunspor: 2-1

STAT: Atatürk HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xxx), Mustafa Savranlar (xxx), Ferdi Karadoruk (xxx) BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani (xxx)- Hakan (xx), Fethi (xxx), Emin (xxx)(Dk.76 Arda Hilmi xx), Bülent (xxx), Abdurrahman (xxxx), Eray (xx)(Dk. 68 Tugay xx), Roshi (xxxx), Gökhan (xxx)(Dk.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xxx), Mustafa Savranlar (xxx), Ferdi Karadoruk (xxx) BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani (xxx)- Hakan (xx), Fethi (xxx), Emin (xxx)(Dk.76 Arda Hilmi xx), Bülent (xxx), Abdurrahman (xxxx), Eray (xx)(Dk. 68 Tugay xx), Roshi (xxxx), Gökhan (xxx)(Dk.76 Novak xx), Berk (xxx)(Dk.86 Bregu), Balaj (xxxx)(Dk.85 Kassongo) YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah (xx)- Ali (xx)(Dk.84 Ensar), Yunus Emre (xxx), Osman (xx), Soner (xx), Cihan (xx), Berk Taşkın (xx)(Dk. 55 Kayamba xx), Polat (xx)(Dk.55 Tallo xx), Savicevic (xx), Fofana (xxxx), Tomane (xx) GOLLER: Dk.29, Dk. 55 Balaj (Beypiliç Boluspor), Dk. 19 Polat (Yılport Samsunspor) SARI KARTLAR: Abdurrahman, Berk Yıldız, Kassongo (Beypiliç Boluspor), Ali, Osman (Yılport Samsunspor)

Spor Toto 1. Lig'de Beypiliç Boluspor, kendi sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. 17'nci dakikada gelişen Samsunspor atağında ceza sahasına doğru havadan atılan derinlemesine pasta savunmayı aşarak kaleciyle karşı karşıya kalan Polat'un vuruşu az farkla dışarı çıktı. 19'uncu dakikada sol kanattan gelişen Samsunspor atağında açılan ortaya Polat'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1. 29'uncu dakikada sol kanattan Roshi'nin ortasında Balaj'ın kafa vuruşunda top fileleri havalandırdı: 1-1. 55'inci dakikada Boluspor'un sol kanattan gelişen atağında açılan ortaya Balaj kafa vurdu. Top ağlarla buluştu. 2-1.

Yılport Samsunspor: 2-1
Yılport Samsunspor: 2-1
Yılport Samsunspor: 2-1
Yılport Samsunspor: 2-1
Yılport Samsunspor: 2-1
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yılport Samsunspor: 2-1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yılport Samsunspor: 2-1 - Son Dakika
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