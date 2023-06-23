Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fransa'dan kulüp satın alıyor: Son teklifi yaptık - Son Dakika
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Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fransa'dan kulüp satın alıyor: Son teklifi yaptık

23.06.2023 10:44

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fransa'da Championnat National'da ikinci sırada tamamlayarak Ligue 2'ye yükselen USL Dunkerque Kulübü'nü satın almak istediğini açıkladı. Yıldırım, son tekliflerini verdiklerini ve önümüzdeki hafta sürecin sonlanmasını umduklarını belirtti. Ayrıca Yıldırım, Fransa, Portekiz, Kolombiya ve Balkan ülkelerindeki kulüpleri de araştırdığını ve uygun koşulların oluşması halinde takım satın alabileceğini söyledi.

Fransa'dan Dunkerque Kulübü'nü satın almak isteyen, Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, son teklifini yaptığını ve gelecek hafta sürecin sonlanmasını umduğunu belirtti.

"SON TEKLİFİMİZİ VERDİK"

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fransa'dan USL Dunkerque Kulübü'nü satın almak istediğini söyledi. Championnat National'da (Ulusal Lig 1) sezonu ikinci sırada tamamlayarak Ligue 2'ye yükselen Fransız ekibiyle dört aydır pazarlık yaptığını belirten Başkan Yıldırım, "Son teklifimizi verdik. En geç önümüzdeki hafta bu işi bitiririz" diyerek satın alma sürecinin sonlanmasını umduğunu söyledi.

"UZUN SÜREDİR TEMASTAYIZ"

Yüksel Yıldırım, Fransa'da ilk olarak Ligue 2'den Valenciennes ile görüştüğünü, pazarlık yaptığını, fiyatta anlaşamayınca görüşmeleri durdurduğunu ifade etti. Ligue 2'den takım alamayınca Ligue 3'e yöneldiğini belirten Yıldırım, "Dunkerque ile görüşmeye başladım. Onlar da Ligue 2'ye yükseldi. Uzun süredir temastayız. Kulübü baştan aşağı denetledik. Son teklifimizi de verdik. Beklemedeyiz artık" dedi.

KULÜPLERİ ARAŞTIRIYOR

Fransa'nın yanı sıra Portekiz, Kolombiya ve Balkan ülkelerinde de kulüp baktığını sözlerine ekleyen Yüksel Yıldırım, acelesinin olmadığını, o ülkelerdeki futbol yapısını incelediğini, kulüpleri araştırdığını, uygun koşulların oluşması halinde takım satın alabileceğini söyledi. Yıldırım, Samsun'dan yurt dışına, yurt dışından Samsun'a oyuncu değişiminin olacağı bir model oluşturmayı amaçladığını vurguladı.

TÜRKİYE PROJESİ GERÇEKLEŞMEDİ

Samsunspor dışında Türkiye'den bir kulüp daha almak istediğini ancak koşulların oluşmadığını hatırlatan Yıldırım, "TFF 1. Lig'de oynayan, taraftarı olmayan, camia baskısını hissetmeyen bir takım alma hedefim vardı. Asla Süper Lig hedeflemeyen, TFF 1.Lig'de kalıcı olacak bir kulüp istiyordum. Süper Lig kadromuza giremeyen futbolcular orada oynayacaktı. Bazı kulüplerle temaslarımız oldu. Bazısı çok para istendiği, bazısı küme düşüldüğü için gerçekleşmedi. Bu proje biraz ertelenecek" dedi.

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Yüksel Yıldırım, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fransa'dan kulüp satın alıyor: Son teklifi yaptık - Son Dakika


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